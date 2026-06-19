Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Melis Sezen'den kitaplı tatil pozlar - Magazin haberleri

        Melis Sezen'den kitaplı tatil pozları

        Oyuncu Melis Sezen, çıktığı tatilden yeni fotoğraflar paylaştı. Sezen, tatil pozlarını sosyal medya hesabından "Deniz meleği" notuyla yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 20:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Geçtiğimiz haftalarda tatil sezonunu açan oyuncu Melis Sezen, yazın keyfini çıkarmaya devam ediyor.

        2

        Sezonun yorgunluğunu tatille atan Sezen, dinlenmek için fırsat bulduğu her anı değerlendirmeyi sürdürüyor.

        3

        29 yaşındaki oyuncu, son olarak deniz kenarında sakin bir gün geçirdi. Yanına aldığı Paulo Coelho'nun 'Casus' adlı romanıyla şezlonguna uzanan Sezen, kitap okuyarak keyifli anlar yaşadı.

        4

        Deniz kıyısındaki çakıl taşlarının üzerine kurulu şezlongunda kitap okuduğu anları takipçileriyle paylaşan oyuncu, tatil kareleriyle dikkat çekti.

        5

        Ünlü oyuncu, daha sonra serin sulara girerek verdiği pozları da sosyal medya hesabından yayımladı.

        6

        Melis Sezen, paylaşımlarına ise "Deniz meleği" notunu düştü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Meteoroloji saat verip uyardı... 6 bölgede sağanak! 15 kent için 'sarı' alarm

        MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre bugün 6 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun iç kesimlerinde yağışın kuvvetli olacağı belirtilerek; 15 il için 'sarı' alarm verildi. İşte alarm verilen 15 kentimiz ve yurt genelinde sıcaklıklar ile hava durumu...

        #Melis Sezen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran bitti, bizden para alamayacaklar
        Trump: İran bitti, bizden para alamayacaklar
        Haziran serin rüzgarlarla ilerliyor
        Haziran serin rüzgarlarla ilerliyor
        20 milyonluk husumet! 2 kişi hayatını kaybetti
        20 milyonluk husumet! 2 kişi hayatını kaybetti
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Yürekler ağza geldi
        Yürekler ağza geldi
        İsrail ve Hizbullah anlaştı
        İsrail ve Hizbullah anlaştı
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Yeni boşanmışlardı, bahçede cesetleri bulundu
        Yeni boşanmışlardı, bahçede cesetleri bulundu
        "İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini çözeceğiz"
        "İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini çözeceğiz"
        Bakanlıktan YKS tedbiri! Milli maç için dev ekran organizasyonları iptal
        Bakanlıktan YKS tedbiri! Milli maç için dev ekran organizasyonları iptal
        YKS'ye saatler kala psikologdan ailelere kritik uyarı: Bu cümleleri kurmayın
        YKS'ye saatler kala psikologdan ailelere kritik uyarı: Bu cümleleri kurmayın
        12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te
        12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        İkinci kez evleniyor
        İkinci kez evleniyor
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı