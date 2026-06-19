Meteoroloji saat verip uyardı... 6 bölgede sağanak! 15 kent için 'sarı' alarm

MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre bugün 6 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun iç kesimlerinde yağışın kuvvetli olacağı belirtilerek; 15 il için 'sarı' alarm verildi. İşte alarm verilen 15 kentimiz ve yurt genelinde sıcaklıklar ile hava durumu...