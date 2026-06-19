Melis Sezen'den kitaplı tatil pozları
Oyuncu Melis Sezen, çıktığı tatilden yeni fotoğraflar paylaştı. Sezen, tatil pozlarını sosyal medya hesabından "Deniz meleği" notuyla yayımladı
Giriş: 19 Haziran 2026 - 20:39 Güncelleme:
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Geçtiğimiz haftalarda tatil sezonunu açan oyuncu Melis Sezen, yazın keyfini çıkarmaya devam ediyor.
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Sezonun yorgunluğunu tatille atan Sezen, dinlenmek için fırsat bulduğu her anı değerlendirmeyi sürdürüyor.
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29 yaşındaki oyuncu, son olarak deniz kenarında sakin bir gün geçirdi. Yanına aldığı Paulo Coelho'nun 'Casus' adlı romanıyla şezlonguna uzanan Sezen, kitap okuyarak keyifli anlar yaşadı.
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Deniz kıyısındaki çakıl taşlarının üzerine kurulu şezlongunda kitap okuduğu anları takipçileriyle paylaşan oyuncu, tatil kareleriyle dikkat çekti.
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Ünlü oyuncu, daha sonra serin sulara girerek verdiği pozları da sosyal medya hesabından yayımladı.
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Melis Sezen, paylaşımlarına ise "Deniz meleği" notunu düştü.
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