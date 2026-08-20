Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Merve Dizdar: Bebeğin ismine karar veremedik

        Merve Dizdar: Bebeğin ismine karar veremedik

        6 aylık hamile olan Merve Dizdar, "Geleneksel bazı isimler düşünüyoruz" diyerek bebeğin ismine henüz karar vermediklerini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 09:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Merve Dizdar, eşi Cihan Ayger ile Mert Demir'in Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konserini izlemeye gitti.

        2

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dizdar, "Müthiş bir konserdi. Ben çok etkilendim. 3 kişi katılmış olduk" diyerek bebeklerini de ima etti.

        3

        "GELENEKSEL İSİMLER DÜŞÜNÜYORUZ"

        Erkek bebek bekleyen oyuncu, doğacak çocuğunun ismiyle ilgili ise "İsim çok zor ya. İsim kararını biz veremedik. Geleneksel bazı isimler düşünüyoruz ama henüz net karar veremedim. Beğeniyoruz, beğenmiyoruz. Bu değişkenlik gösteriyor şu an" ifadelerini kullandı.

        4

        DOĞUM ARALIK AYINDA

        Daha önce yaptığı açıklamada bebeğini aralık ayında dünyaya getireceğini söyleyen Dizdar, "Hayırlısıyla aralık gibi doğumu yapacağız. Ben aşermedim, fena da gitmiyorum bence. Kilo da çok fazla almadım" demişti.

        5

        Öte yandan 6 aylık hamile olan oyuncu Merve Dizdar, iş insanı Cihan Ayger ile 2024 yılında evlenmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Merve Dizdar
        #Cihan Ayger
        #hamilelik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sındırgı yangını kontrol altında
        Sındırgı yangını kontrol altında
        Kripto paralarda Trump ve tahvil coşkusu
        Kripto paralarda Trump ve tahvil coşkusu
        Okul öncesi kırtasiye sektörüne sıkı denetim
        Okul öncesi kırtasiye sektörüne sıkı denetim
        Doğu Karadeniz'de yağmur, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Doğu Karadeniz'de yağmur, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        Trump'tan İran'a "benzeri görülmemiş" ekonomik operasyon
        Trump'tan İran'a "benzeri görülmemiş" ekonomik operasyon
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Altın iki ayın zirvesinde
        Altın iki ayın zirvesinde
        "Çok yakışıklı"
        "Çok yakışıklı"
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı
        'Evlilik' sorularına yanıt
        'Evlilik' sorularına yanıt
        Tarihî sıçrama
        Tarihî sıçrama
        Emojileriniz yaşınızı ele veriyor!
        Emojileriniz yaşınızı ele veriyor!
        Batrakov'un sözleşme şartları belli oldu!
        Batrakov'un sözleşme şartları belli oldu!
        "Botoks yok, saçlarımı boyatıyorum"
        "Botoks yok, saçlarımı boyatıyorum"
        Borç meselesi katliama dönüştü
        Borç meselesi katliama dönüştü
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti