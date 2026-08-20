Merve Dizdar: Bebeğin ismine karar veremedik

"GELENEKSEL İSİMLER DÜŞÜNÜYORUZ"

Erkek bebek bekleyen oyuncu, doğacak çocuğunun ismiyle ilgili ise "İsim çok zor ya. İsim kararını biz veremedik. Geleneksel bazı isimler düşünüyoruz ama henüz net karar veremedim. Beğeniyoruz, beğenmiyoruz. Bu değişkenlik gösteriyor şu an" ifadelerini kullandı.