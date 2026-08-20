Merve Dizdar: Bebeğin ismine karar veremedik
6 aylık hamile olan Merve Dizdar, "Geleneksel bazı isimler düşünüyoruz" diyerek bebeğin ismine henüz karar vermediklerini söyledi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Merve Dizdar, eşi Cihan Ayger ile Mert Demir'in Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konserini izlemeye gitti.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dizdar, "Müthiş bir konserdi. Ben çok etkilendim. 3 kişi katılmış olduk" diyerek bebeklerini de ima etti.
"GELENEKSEL İSİMLER DÜŞÜNÜYORUZ"
Erkek bebek bekleyen oyuncu, doğacak çocuğunun ismiyle ilgili ise "İsim çok zor ya. İsim kararını biz veremedik. Geleneksel bazı isimler düşünüyoruz ama henüz net karar veremedim. Beğeniyoruz, beğenmiyoruz. Bu değişkenlik gösteriyor şu an" ifadelerini kullandı.
DOĞUM ARALIK AYINDA
Daha önce yaptığı açıklamada bebeğini aralık ayında dünyaya getireceğini söyleyen Dizdar, "Hayırlısıyla aralık gibi doğumu yapacağız. Ben aşermedim, fena da gitmiyorum bence. Kilo da çok fazla almadım" demişti.
Öte yandan 6 aylık hamile olan oyuncu Merve Dizdar, iş insanı Cihan Ayger ile 2024 yılında evlenmişti.