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        Haberler Magazin Miss Turkey güzeli Sıla Saraydemir mezun oldu - Magazin haberleri

        Miss Turkey güzeli Sıla Saraydemir mezun oldu

        Miss Turkey 2025 birincisi Sıla Saraydemir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü'nden mezun oldu. Tescilli güzel, mezuniyet heyecanını sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 19:52 Güncelleme:
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        Miss Turkey 2025 yarışmasında birinci olarak tacın sahibi olan Sıla Saraydemir, bu kez eğitim hayatındaki başarısıyla gündeme geldi.

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        Tescilli güzel, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü'nden mezun oldu.

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        Mezuniyet töreninde büyük bir heyecan yaşayan Saraydemir, kep attığı ve arkadaşlarıyla birlikte objektif karşısına geçtiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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        Miss World 2026'da Türkiye'yi temsil edecek olan Saraydemir, mezuniyet sevincini sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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        "MEZUNİYETLE TAÇLANDI"

        Sıla Saraydemir yaptığı paylaşımına, "Dört yıl önce büyük hayallerle başladığım yolculuk, bugün mezuniyetle taçlandı. Bu süreçte öğrendiklerim, kazandığım dostluklar ve biriktirdiğim anılar her zaman benimle kalacak. Şimdi yeni başlangıçlara ve yeni hayallere..." notunu düştü.

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        #Miss Turkey 2025
        #Sıla Saraydemir
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