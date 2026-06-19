Miss Turkey güzeli Sıla Saraydemir mezun oldu

"MEZUNİYETLE TAÇLANDI"

Sıla Saraydemir yaptığı paylaşımına, "Dört yıl önce büyük hayallerle başladığım yolculuk, bugün mezuniyetle taçlandı. Bu süreçte öğrendiklerim, kazandığım dostluklar ve biriktirdiğim anılar her zaman benimle kalacak. Şimdi yeni başlangıçlara ve yeni hayallere..." notunu düştü.