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        Haberler Magazin Nuray Sayarı, ikiz bebeklerini kaybetti - Magazin haberleri

        Nuray Sayarı, ikiz bebeklerini kaybetti

        55 yaşındaki astrolog Nuray Sayarı'nın, ikiz bebeklerini kucağına almaya hazırlanırken hamileliğinin sonlandığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 19:00 Güncelleme:
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        Nuray Sayarı, 15 Ağustos'ta Ahmet Destan'la hayatını birleştirmişti. Çift, kısa bir süre sonra da sevenlerine bebek müjdesi vermişti.

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        Sosyal medya hesabından yeniden anne olacağını açıklayan Sayarı, o dönem paylaştığı mesajda, "Allah'a sonsuz şükürler olsun. Allah 'ol' der ve olur. Kün feyekün" ifadelerini kullanmıştı.

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        55 yaşındaki astrolog, ikiz bebeklerini kucağına almaya hazırlanıyordu. Ancak üzücü haber geldi. Sayarı'nın hamileliğinin sonlandığı öğrenildi.

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        Hastaneden paylaşımda bulunan Nuray Sayarı, yaşadığı üzüntüyü "Rabbimin hikmetinden sual olmaz" sözleriyle dile getirdi.

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        İlk evliliğinden iki çocuğu bulunan Nuray Sayarı, 31 yıllık eşi Aşkın Sayarı'dan şiddet ve ihanet iddiaları gerekçesiyle 2020 yılında boşanmıştı.

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