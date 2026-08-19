Ozan Güven: Annem yaşadıklarımı unutmak için alzheimer oldu
Annesi Aynur Güven'in alzheimer sürecini anlatan Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz ile yaşadığı davanın annesinin hastalığını tetiklediğini belirterek, "Annem yaşadıklarımı unutmak için alzheimer oldu" dedi
Ünlü oyuncu Ozan Güven, konuk olduğu programda özel hayatı, ailesi ve annesinin hastalığı hakkında konuştu. Yaşadığı zorlu sürecin annesinin Alzheimer hastalığını tetiklediğini söyleyen Güven, babasız geçen çocukluğunu, annesiyle ilişkisini ve oğlu Ali Ateş ile bağını anlattı.
"NEŞEMİ KAYBETTİM"
Hayatından çıkan en belirgin şeyin ne olduğu sorusuna yanıt veren Güven, "Hayatım boyuncu insanlara güvenmeyi seçtim. Hiçbir şeye kuşkuyla yaklaşmadım. Şimdi artık birazcık daha bu konuda daha kuşkulu bir insan olmaya başladım. O Ozan'ı bıraktım. Yani birazcık neşemi kaybettim ama hayat çok güzel" dedi.
"BUNU UNUTMAK İÇİN ALZHEİMER OLDU"
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz ile yaşadığı şiddet olaylarının annesinin alzheimer hastalığını tetiklediğini açıkladı. Oyuncu, süreci şu sözlerle ifade etti: Bu, benim başıma gelen travma onu çok etkiledi ve bunu tetikledi; çünkü bunu hazmedemedi. Haksızlığa uğradığım duygusu annemi çok derinden etkiledi. Belki de bunu unutmak için alzheimer oldu. Ne yazık ki mahkeme sonucunu idrak edemedi, hastalığı ilerledi. Keşke mahkeme sonucunu görebilseydi.
"ANNEMLE BİRBİRİMİZDEN ÇOK RAZI BİR HAYAT YAŞADIK"
2 yaşındayken anne ve babasının boşandığını ve annesiyle birlikte Almanya'ya gittiğini anlatan Güven, "Benim hayattaki tek amacım büyüyüp çalışıp anneme bir ev, bir araba almak; bir de bir çocuk sahibi olmaktı. Annem gazeteci ya da doktor olmamı istiyordu. Annemle birbirimizden çok razı bir hayat yaşadık. O kadar erken yaşta hayatla mücadele eden bir kadını gördüğünüz zaman 5-6 yaşında olgunlaşmak zorunda kalıyorsunuz" diye konuştu.
"ŞAHANE BİR AŞK EVLİLİĞİ YAPTIM"
2005 yılında yönetmen Türkan Derya ile evlenen ve bu evlilikten Ali Ateş adında bir oğlu olan Güven, "Bir ailem olsun istedim ve şahane bir aşk evliliği yaptım. Bu aşktan bir çocuk dünyaya geldi; Ali Ateş şimdi 22 yaşına bastı. Ben henüz 8 yaşındayken babam 39 yaşında hayatını kaybetmişti. Bu yüzden içten içe hep, 'Ya ben de 39 yaşında ölürsem ve Ali de benimle aynı kaderi yaşamak zorunda kalırsa?' korkusu taşıyordum. Ama çok şükür 51 yaşındayım ve hala hayattayım" ifadelerini kullandı.
"BABALI OLMAK NE DEMEK BİLMİYORUM"
Babası hakkında da konuşan oyuncu, "Bir eksiklik hissetmiyorum. Çünkü babalı olmak ne demek bilmediğim için bir şey eksik değildi. Bir tane baba eksikti evde ama anne vardı. Benim eksik olan kısmımı Ali ile belki tamamlamış olabilirim" değerlendirmesinde bulundu.
"HİÇBİR ZAMAN KİN TUTAN BİR İNSAN OLMADIM"
"Emel Özuğur'la Doğrunun Peşinde" programına konuk olan Ozan Güven, sözlerini şöyle tamamladı: İnançlı bir insanım. İnanmanın bana hiçbir zararı olmadı şimdiye kadar. O yüzden Allah dışında kimseye minnet etmem. İşler yolunda gittiği zaman etrafınızda kalabalık olur; ne zaman tökezlerseniz gerçek dostunuzun, ailenizin kim olduğunu hayat size gösteriyor. Hiçbir zaman kin tutan bir insan olmadım. Birinin hatasını affetmek bana bir şey kaybettirmez ama kin beslemek çok şey kaybettirir. Tabii ki bir daha hayatıma almayacağım insanlar var.
NE OLMUŞTU?
2020 yılında o dönemki sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği ve şiddetli şekilde yaraladığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ozan Güven, yargılandığı davada 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Güven, 'hakaret' ile 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise beraat etmişti.
ALZHEİMER NEDİR?
Alzheimer, hafıza, konuşma ve düşünme yeteneklerinin zamanla kaybolmasına yol açan ilerleyici bir beyin hastalığıdır. Halk arasında bunama olarak bilinen demans durumunun en yaygın nedenidir. Beyin hücrelerinin zarar görmesi ve ölmesi sonucu ortaya çıkar.