Perrie Edwards ve Alex Oxlade-Chamberlain evlendi
Little Mix grubunun eski üyesi, dünyaca ünlü şarkıcı Perrie Edwards ile bir dönem Beşiktaş forması da giyen İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, Portekiz'de düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi
Eski Beşiktaşlı, şimdilerde İskoçya Premiership ekiplerinden Celtic'te oynayan İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain ile dünyaca ünlü şarkıcı Perrie Edwards, uzun süreli birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.
18 Haziran 2022'de nişanlandıklarını duyuran çift, cumartesi günü Portekiz'de düzenlenen gösterişli bir törenle dünyaevine girdi.
Little Mix grubunun eski üyesi Perrie Edwards, sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını, "Bay ve Bayan Oxlade-Chamberlain" notuyla paylaşarak mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.
Little Mix grubunun eski üyesi Perrie Edwards, sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını, "Bay ve Bayan Oxlade-Chamberlain" notuyla paylaşarak mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.
Alexander Oxlade-Chamberlain, 14 Ağustos 2023'te Beşiktaş'a transfer olmuş ve siyah-beyazlı formayı giymişti. Tecrübeli futbolcu, 7 Ağustos 2025 tarihinde sözleşmesini karşılıklı olarak feshederek takımdan ayrılmıştı.
Perrie Edwards, Oxlade-Chamberlain ile olan ilişkisinden önce, 2011 yılının sonlarında Zayn Malik ile çıkmaya başlamış ve 2013 yılında nişanlanmıştı. Ancak ikili, Ağustos 2015'te yollarını tamamen ayırmıştı.
Fotoğraflar: Instagram, Shutterstock