Perrie Edwards ve Alex Oxlade-Chamberlain evlendi

Perrie Edwards, Oxlade-Chamberlain ile olan ilişkisinden önce, 2011 yılının sonlarında Zayn Malik ile çıkmaya başlamış ve 2013 yılında nişanlanmıştı. Ancak ikili, Ağustos 2015'te yollarını tamamen ayırmıştı.

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