Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Perrie Edwards ve Alex Oxlade-Chamberlain evlendi - Magazin haberleri

        Perrie Edwards ve Alex Oxlade-Chamberlain evlendi

        Little Mix grubunun eski üyesi, dünyaca ünlü şarkıcı Perrie Edwards ile bir dönem Beşiktaş forması da giyen İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, Portekiz'de düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 20:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Eski Beşiktaşlı, şimdilerde İskoçya Premiership ekiplerinden Celtic'te oynayan İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain ile dünyaca ünlü şarkıcı Perrie Edwards, uzun süreli birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.

        2

        18 Haziran 2022'de nişanlandıklarını duyuran çift, cumartesi günü Portekiz'de düzenlenen gösterişli bir törenle dünyaevine girdi.

        3

        Little Mix grubunun eski üyesi Perrie Edwards, sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını, "Bay ve Bayan Oxlade-Chamberlain" notuyla paylaşarak mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

        4

        Little Mix grubunun eski üyesi Perrie Edwards, sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını, "Bay ve Bayan Oxlade-Chamberlain" notuyla paylaşarak mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

        5

        Alexander Oxlade-Chamberlain, 14 Ağustos 2023'te Beşiktaş'a transfer olmuş ve siyah-beyazlı formayı giymişti. Tecrübeli futbolcu, 7 Ağustos 2025 tarihinde sözleşmesini karşılıklı olarak feshederek takımdan ayrılmıştı.

        6

        Perrie Edwards, Oxlade-Chamberlain ile olan ilişkisinden önce, 2011 yılının sonlarında Zayn Malik ile çıkmaya başlamış ve 2013 yılında nişanlanmıştı. Ancak ikili, Ağustos 2015'te yollarını tamamen ayırmıştı.

        Fotoğraflar: Instagram, Shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO

        Belediye başkanına tehdit ve hakarete gözaltı

        (DHA) Afyonkarahisar'da belediye başkanına tehdit ve hakarette bulunan şüpheli gözaltına alındı

        #Perrie Edwards
        #beşiktaş
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP’de kritik toplantı
        CHP’de kritik toplantı
        Konya'da SAMP-T Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacak
        Konya'da SAMP-T Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacak
        Dünya Kupası'na Iğdır FK damgası!
        Dünya Kupası'na Iğdır FK damgası!
        Bakan Fidan Moskova'da: Rusya ve Ukrayna masaya dönmeli
        Bakan Fidan Moskova'da: Rusya ve Ukrayna masaya dönmeli
        G.Saray ve Beşiktaş'tan Vlahovic hamlesi!
        G.Saray ve Beşiktaş'tan Vlahovic hamlesi!
        Trump: İran ile ikinci aşamaya geçiyoruz
        Trump: İran ile ikinci aşamaya geçiyoruz
        Netanyahu Trump'ın talimatıyla durduruldu
        Netanyahu Trump'ın talimatıyla durduruldu
        Aile katliamı yapan uzman çavuş öldü
        Aile katliamı yapan uzman çavuş öldü
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        SpaceX, Amazon’ı geride bıraktı
        SpaceX, Amazon’ı geride bıraktı
        Zeytinlikte görüp ihbar ettiler! Gizemli yapının sırrı çözüldü
        Zeytinlikte görüp ihbar ettiler! Gizemli yapının sırrı çözüldü
        Borsa 5'liye umut bağladı
        Borsa 5'liye umut bağladı
        Mardin'de peyzaj çalışmasında bulundu
        Mardin'de peyzaj çalışmasında bulundu
        Balcıoğlu’na villa, bağış ve imar iddiaları soruldu
        Balcıoğlu’na villa, bağış ve imar iddiaları soruldu
        "Hayatımın aşkını buldum"
        "Hayatımın aşkını buldum"
        Beşiktaş, Pavlidis için teklifini yükseltti!
        Beşiktaş, Pavlidis için teklifini yükseltti!
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Bakan Ersoy, Tatlıses'i ziyaret etti
        Bakan Ersoy, Tatlıses'i ziyaret etti