Prenses Leonor, askeri eğitimini tamamladı

2023 yılında Zaragoza'daki Kara Harp Okulu'nda başlayan eğitim süreci; deniz ve hava kuvvetlerindeki zorlu eğitimlerle devam etti. Paraşüt brövesi de alan Leonor, üç yıl boyunca diğer öğrencilerle aynı askeri görevleri yerine getirdi.