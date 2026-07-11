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        Haberler Magazin Prenses Leonor, askeri eğitimini tamamladı

        Prenses Leonor, askeri eğitimini tamamladı

        İspanya tahtının varisi, 20 yaşındaki Asturias Prensesi Leonor; kara, deniz ve hava kuvvetlerinde aldığı üç yıllık askeri eğitimi tamamladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 20:41 Güncelleme:
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        İspanya Kralı Felipe ve Kraliçe Letizia'nın büyük kızı, tahtın 20 yaşındaki varisi Prenses Leonor, üç yıllık askeri eğitimini tamamladı. Prenses, Murcia'daki Hava ve Uzay Akademisi'nde düzenlenen törenle mezun oldu.

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        ZORLU EĞİTİMİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

        International Business Times'ın haberine göre; Prenses Leonor, İspanya tarihinde Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerinin tamamında eğitim alan ilk kadın varis oldu.

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        2023 yılında Zaragoza'daki Kara Harp Okulu'nda başlayan eğitim süreci; deniz ve hava kuvvetlerindeki zorlu eğitimlerle devam etti. Paraşüt brövesi de alan Leonor, üç yıl boyunca diğer öğrencilerle aynı askeri görevleri yerine getirdi.

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        BABASIYLA AYNI NİŞANI PAYLAŞTI

        Mezuniyet törenine Kral 6. Felipe, Kraliçe Letizia ve Prenses Leonor'un kardeşi Prenses Sofia da katıldı. Prenses'e 'Havacılık Liyakat Nişanı'nı babası Kral Felipe takdim etti. Kral Felipe de aynı nişanı, 1988 yılında bu akademiden mezun olurken almıştı.

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        RESEPSİYON İPTAL EDİLDİ

        İspanya’da yaşanan orman yangınları nedeniyle tören sonrası düzenlenmesi planlanan geleneksel resepsiyon iptal edildi. Almería bölgesindeki yangında hayatını kaybeden 12 kişi için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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        SIRADA ÜNİVERSİTE VAR

        Yaklaşık 150 yıl sonra İspanya'nın ilk kadın hükümdarı olması beklenen Prenses Leonor, askeri eğitiminin ardından akademik çalışmalarına devam edecek. Leonor, 2026-2027 eğitim döneminde Madrid'deki Carlos III Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi eğitimi alacak.

        Fotoğraflar: Mega

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