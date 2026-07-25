Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak'tan Datça'da romantik tatil
Sarp Levendoğlu ile Felicia Sağnak'ın Datça tatili romantik anlara sahne oldu. Uçurtma sörfü yapan oyuncu, sevgilisiyle geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 25 Temmuz 2026 - 22:47 Güncelleme:
1
'Arka Sokaklar' dizisinde birlikte rol alan Sarp Levendoğlu ile Felicia Sağnak, bir süredir aşk yaşıyor.
2
Zaman zaman birlikte tatile çıkan ikiliden yeni bir tatil paylaşımı daha geldi.
3
Sarp Levendoğlu, sevgilisi Felicia Sağnak ile Datça'da sezonun yorgunluğunu atarak enerji depoluyor.
4
Tatili sırasında su sporlarıyla vakit geçiren Levendoğlu, uçurtma sörfü yaparak eğlenceli anlar yaşadı.
5
Su üzerindeki hünerlerini sergileyen oyuncu, bu sırada sevgilisiyle romantik anlar yaşamayı da ihmal etmedi.
6
Levendoğlu'nun, Felicia Sağnak'ı öpücüklere boğduğu anlar dikkat çekti.