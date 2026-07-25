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        Haberler Magazin Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak'tan Datça'da romantik tatil

        Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak'tan Datça'da romantik tatil

        Sarp Levendoğlu ile Felicia Sağnak'ın Datça tatili romantik anlara sahne oldu. Uçurtma sörfü yapan oyuncu, sevgilisiyle geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 22:47 Güncelleme:
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        'Arka Sokaklar' dizisinde birlikte rol alan Sarp Levendoğlu ile Felicia Sağnak, bir süredir aşk yaşıyor.

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        Zaman zaman birlikte tatile çıkan ikiliden yeni bir tatil paylaşımı daha geldi.

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        Sarp Levendoğlu, sevgilisi Felicia Sağnak ile Datça'da sezonun yorgunluğunu atarak enerji depoluyor.

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        Tatili sırasında su sporlarıyla vakit geçiren Levendoğlu, uçurtma sörfü yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

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        Su üzerindeki hünerlerini sergileyen oyuncu, bu sırada sevgilisiyle romantik anlar yaşamayı da ihmal etmedi.

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        Levendoğlu'nun, Felicia Sağnak'ı öpücüklere boğduğu anlar dikkat çekti.

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        Sarp Levendoğlu, aşk dolu tatilinden kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

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        #sarp levendoğlu
        #Felicia Sağnak
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