Zeynep Sever Demirel: Bedel ödeyerek bir çatı kurduk

"ÇABA SARF EDEREK DEVAM EDİYORUZ"

Evliliklerinde her iki tarafın da büyük bir çaba sarf ettiğini belirten Demirel, "Biz ikimiz de galiba bedel ödeyerek bir çatı kurduk. Ben çok genç yaşta Volkan'la evlendim, ülke değiştirdim. O da benim yaş farkından dolayı olan çocuksu hallerimi görmezden geldi. O bana bir adım attı, ben ona bir adım attım. Çaba sarf ederek devam ediyoruz. Hiçbir ilişki kusursuz değil, hiçbir insan da kusursuz değil" dedi.