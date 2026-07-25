Zeynep Sever Demirel: Bedel ödeyerek bir çatı kurduk
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, konuk olduğu bir programda evliliği hakkında konuştu. Demirel, "İkimiz de galiba bedel ödeyerek bir çatı kurduk. Çaba sarf ederek devam ediyoruz" dedi
Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi Volkan Demirel ile 2010 yılında dünyaevine giren 2009 Belçika Güzeli Zeynep Sever, katıldığı bir programda evliliği, annelik deneyimi ve hamilelik süreçleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
Üç çocukları bulunan çift; 2014 yılında Yade'yi, 2017 yılında Yeda'yı, geçtiğimiz yıl şubat ayında ise üçüncü kızları Yasmin'i kucaklarına aldı. Bir dönem boşanacaklarına dair iddialarla gündeme gelen ikili, aralarındaki buzları eritmişti.
"ÇABA SARF EDEREK DEVAM EDİYORUZ"
Evliliklerinde her iki tarafın da büyük bir çaba sarf ettiğini belirten Demirel, "Biz ikimiz de galiba bedel ödeyerek bir çatı kurduk. Ben çok genç yaşta Volkan'la evlendim, ülke değiştirdim. O da benim yaş farkından dolayı olan çocuksu hallerimi görmezden geldi. O bana bir adım attı, ben ona bir adım attım. Çaba sarf ederek devam ediyoruz. Hiçbir ilişki kusursuz değil, hiçbir insan da kusursuz değil" dedi.
"BUNLAR BENİ BİR KADIN OLARAK ETKİLEDİ"
Geçtiğimiz yıl üçüncü kızı Yasmin'e hamileyken günlük tuttuğunu belirten ünlü isim, hamilelik sürecinin kendisi için oldukça zorlu geçtiğini ifade etti. Demirel, "Kadın olarak sosyal medyadan ve dayatılan şeylerden çok etkilendiğim bir dönem oldu. İlk hamileliğimde basında yabancı ünlülerin çok az kilo aldığı haberleri çıkıyordu. Ben ise 30 kilo aldım, Volkan'ın ayakkabılarını giyiyordum. Bunlar beni bir kadın olarak etkiledi. Bu yüzden böyle bir şey yapmaya karar verdim" diye konuştu.
"HAMİLELİĞİ SEVMİYORUM"
Hamilelikten duyduğu memnuniyetsizliği açıkça dile getiren Demirel, "Ben hamilelik sürecini hiç seven bir tip değilim, hamileliği sevmiyorum. Uykusuz kalmaya çok okeyim, emzirmeyi kanlı kanlı, yaralar ola ola yaptım; ama bana hamilelik deme. Hani kimi kadınlar çok sever, arkadaş çevremde var öyle. Ama benim hormonlarım beni çok etkiliyor, hamileyken huysuz, saçma bir kişiliğe dönüşebiliyorum" açıklamasında bulundu.
"ÇOK GENÇ ANNE OLDUM"
Gençlik döneminde evlilik ve çocuk planı olmadığını itiraf eden Zeynep Sever Demirel, "Ben 'Hiç çocuğum olmaz, hiç evlenmem, köpeğimle takılırım' gibi büyük söylemlerim vardı. Hayat beni böyle bir yola sürükledi. İyi ki de sürüklemiş. Çok genç anne oldum. Yaşıtlarım gezerken ben evde uykusuz kalıp çocuk bakıyordum. O dönem biraz içerliyordum ama şimdi dönüp baktığımda çok mutlu edici bir durum olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
"DİSİPLİNİM YERLE BİR OLUYOR"
'Ceren Benderlioğlu ile Dile Kolay' programına konuk olan Demirel, anneliğiyle ilgili de konuştu. Zeynep Sever Demirel, "Disiplinli olduğum alanlar var, kırmızı çizgilerim var. Onun dışında daha rahat bir anne olduğumu düşünüyorum. Çocuklara özgürlük alanı tanıyorum. Volkan evde olduğu zaman disiplinim yerle bir oluyor. Bu konuda biraz çatışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram