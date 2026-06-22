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        Haberler Dünyadan 'Game of Thrones' yıldızı Kit Harington ilk kez yönetmenlik yaptı

        'Game of Thrones' yıldızı Kit Harington ilk kez yönetmenlik yaptı

        'Game of Thrones'ta Jon Snow karakteriyle dünya çapında şöhret elde eden Kit Harington, bu kez kameranın arkasına geçti ve 'Psychopomp' adlı ilk filmini çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 14:43 Güncelleme:
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        'Jon Snow'dan yönetmenliğe

        İngiliz oyuncu Kit Harington, 'Game of Thrones' dizisindeki Jon Snow rolüyle çıkış yapmasının ardından 'Industry' dizisinde Sir Henry Muck rolüne ve Chloe Zhao'nun 'Eternals' filminde Dane Whitman rolüne hayat verdi. Son on yılın en büyük filmlerinin ve televizyon dizilerinin setlerinde yıllarını geçiren Harington, ilk yönetmenlik denemesini 'Psychopomp' adlı kısa filmle yaptı.

        'Psychopomp', Raindance Film Festivali'nde ana yarışma seçkisinde yer alıyor. Filmin başrolünde Harry Melling yer alıyor. Film, çaresiz bir adam olan Harry ile kiralık katil Liam'ın kaderlerini değiştirecek bir karara sürüklendikleri yolculuğu konu alıyor.

        Filmin Raindance'deki gösterimi öncesinde röportaj veren Harington, yönetmenliğe adım atma kararının "bir süredir hissettiği bir tür yaratıcı rahatsızlık" olduğunu söyledi.

        "Bir oyuncu olarak setteyken sürekli o sahneyi kendimin nasıl çekeceğini ya da bir oyuncuya ne gibi yönlendirmeler vereceğimi düşünüyordum. Ancak bir oyuncu olarak sette yönetmene çekim açısı öneremez ya da başka bir oyuncuya müdahale edemezsiniz" diyen Harington, "Zamanla bu içgüdüyü gerçekten takip edip edemeyeceğimi görmek için kendi projemi hayata geçirmem gerektiğini hissettim" ifadesini kullandı. Sanatçı ayrıca, yaratıcı süreçte ipleri eline alma vaktinin geldiğini hissettiğini belirtti.

        'Psychopomp'ın Londra merkezli Raindance Film Festivali'nde yarışacak olmasıyla ilgili hislerini de açıklayan Harington, "Bu benim için tarifsiz bir mutluluk. Daha önce bu festivale oyuncu olarak katılmıştım ve atmosferine bayılmıştım. Üstelik burası benim doğup büyüdüğüm şehir, bu yüzden burada olmak benim için çok daha anlamlı" dedi.

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        #Game of Thrones
        #Jon Snow
        #Kit Harington
        #sinema
        #yönetmen
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