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        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'ten hastane paylaşımı

        İbrahim Tatlıses'ten hastane paylaşımı

        Safra kesesi ameliyatı sonrası fizik tedavi süreci devam eden İbrahim Tatlıses, hastane bahçesinden paylaşım yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 22:05 Güncelleme:
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        İbrahim Tatlıses'ten hastane paylaşımı

        Geçtiğimiz nisan ayında geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve safra kesesi ameliyatı olan İbrahim Tatlıses’in tedavisi devam ediyor. 22 Nisan'da taburcu edilen ancak sonrasında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde sürecine devam eden 74 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Hastane bahçesinde çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayan Tatlıses, paylaşımına "Hastane bahçesinde serin bir akşam keyfi" notunu düştü.

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