İbrahim Tatlıses'ten hastane paylaşımı

Geçtiğimiz nisan ayında geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve safra kesesi ameliyatı olan İbrahim Tatlıses’in tedavisi devam ediyor. 22 Nisan'da taburcu edilen ancak sonrasında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde sürecine devam eden 74 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Hastane bahçesinde çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayan Tatlıses, paylaşımına "Hastane bahçesinde serin bir akşam keyfi" notunu düştü.