Kadir İnanır'ın ablası Altun Arıca vefat etti

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Ordu'nun Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören 95 yaşındaki Altun Arıca, yaşamını yitirdi. Altun Arıca'nın; şarkıcı Soner Arıca ile merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca'nın annesi, usta oyuncu Kadir İnanır, Levent İnanır ve Bülent Arıca'nın ise ablası olduğu öğrenildi. Arıca'nın cenazesi, yarın memleketi Fatsa'da toprağa verilecek.

Öte yandan; Kadir İnanır, mayıs ayında hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan 77 yaşındaki oyuncu, doktorların kontrolü sonrasında yoğun bakım servisine alınmıştı. Yapılan tetkiklerin ardından sanatçıya zatürre teşhisi konulmuştu. Entübe edilen oyuncunun tedavisi hastanede sürüyor.