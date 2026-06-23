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        Haberler Magazin Kadir İnanır'ın ablası Altun Arıca vefat etti - Magazin haberleri

        Kadir İnanır'ın ablası Altun Arıca vefat etti

        Soner Arıca'nın annesi, usta sanatçı Kadir İnanır'ın ablası Altun Arıca, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 16:31 Güncelleme:
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        Kadir İnanır'ın ablası vefat etti

        Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Ordu'nun Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören 95 yaşındaki Altun Arıca, yaşamını yitirdi. Altun Arıca'nın; şarkıcı Soner Arıca ile merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca'nın annesi, usta oyuncu Kadir İnanır, Levent İnanır ve Bülent Arıca'nın ise ablası olduğu öğrenildi. Arıca'nın cenazesi, yarın memleketi Fatsa'da toprağa verilecek.

        Öte yandan; Kadir İnanır, mayıs ayında hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan 77 yaşındaki oyuncu, doktorların kontrolü sonrasında yoğun bakım servisine alınmıştı. Yapılan tetkiklerin ardından sanatçıya zatürre teşhisi konulmuştu. Entübe edilen oyuncunun tedavisi hastanede sürüyor.

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        #kadir inanır
        #Soner Arıca
        #Altun Arıca
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