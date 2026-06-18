Katy Perry'den Justin Trudeau yorumu: Bu aşk hayatımı değiştirdi

Katy Perry, eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile aşk yaşamaya başladıktan sonra çok mutlu. 41 yaşındaki pop yıldızı, katıldığı bir podcast yayınında, Trudeau ile aşkının hayatını nasıl değiştirdiğini açıklarken duygusal anlar yaşadı.

"Hayatımda beni tamamen değiştiren bir aşk var artık" diyen Perry, "Beatles'ın 'Tek ihtiyacınız aşk' demesinin klişe olduğunu düşünüyorsunuz, ama klişelerin klişe olmasının bir nedeni var" diye devam etti.

Katy Perry ve eski nişanlısı Orlando Bloom'un 5 yaşında bir kızı var

Perry ayrıca, müziğinin başarısız olduğu ve Orlando Bloom ile yaklaşık 10 yıllık ilişkisinin sona erdiği dönemi zorlu yılı olarak tanımladı, bu dönemi terapi ve meditasyonla atlattığını belirtti. Perry, Trudeau ile aşkı bulduktan sonra 2025 kabusunu tamamen geride bıraktığını anlattı.

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PİKNİK ROMANTİZMİ

Aşklarını kamuoyu önünde sergilemekten çekinmeyen Perry ve Trudeau çifti, geçtiğimiz günlerde ABD'nin Santa Barbara kentinde yaptıkları piknikte öpüşürken görüntülenmişti. Kısa bir süre önce de Perry, Trudeau için "Hayatımın aşkı" ifadesini kullanmıştı.

Daha önce Russell Brand ile evli olan ve geçen yıl haziran ayında Orlando Bloom ile uzun süreli ilişkisini sonlandıran Perry, 8 Haziran'da New York'ta düzenlenen 'Katy Perry: The Lifetimes Tour' konser filminin galasında Trudeau ile birlikte kırmızı halıda ilk kez boy göstermişti.

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"ÇOK AŞIĞIM"

Galada verdiği röportajda Perry, Trudeau'nun hayatına getirdiği istikrara duyduğu hayranlığı dile getirmiş, "Çok aşığım. Aslında bu film, hayatımın aşkıyla tanıştıktan sonra oldu ve bu yüzden kendimi çok güvende hissettim" demişti. "Çünkü ben biraz gökkuşağı uçurtması gibiyim. Çok yükseğe uçuyorum ve tül perdeye, kozmosa dokunuyorum, bazen de demir atmaya ihtiyacım oluyor" diyen şarkıcı, "İşte bu demir atmaya nihayet sahip olmak beni gerçekten tamamlanmış hissettiriyor" diye devam etmişti.

BİR YILLIK AŞK

Katy Perry ile Justin Trudeau ikilisi 2025 yazından beri birlikte. Geçen yıl temmuz ayında ünlü şarkıcının 'Lifetimes' adlı turnesi sırasında Kanada'nın Montreal kentinde birlikte akşam yemeği yerken görüldüklerinde ilk kez sevgili dedikoduları çıkmıştı.

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Akşam yemeğinden birkaç gün sonra Trudeau, pop yıldızının konserinde görülmüştü. Hemen ardından ikilinin teknede sarmaş dolaş çekilen fotoğrafları, aşklarının belgelenmesi anlamına geliyordu.