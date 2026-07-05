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        Haberler Dünyadan Kral Charles ve Kraliçe Camilla da içerik üreticisi oluyor

        Kral Charles ve Kraliçe Camilla da içerik üreticisi oluyor

        Sosyal medyada trendlere uygun içerik üretmek isteyen Kral Charles ve Kraliçe Camilla, yeni bir video yapımcısıyla çalışacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 17:04 Güncelleme:
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        Onlar da içerik üreticisi oluyor

        Buckingham Sarayı, Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla'nın sosyal medya için güncel içerikler üretmesine yardımcı olacak bir video yapımcısı arıyor. Tam zamanlı bu pozisyonun maaşı yıllık 52 bin sterlin olarak belirlendi. Aranan kişinin büyük devlet etkinliklerinden sahne arkası anlarına kadar her şeyle ilgilenmesi isteniyor.

        Aranan kişi bulunursa, bir İngiliz hükümdarı tarafından ilk kez işe alınan bir video yapımcısı olacak. The Times gazetesi, Kral Charles'ın bu pozisyon konusunda çok heyecanlı olduğu aktardı.

        12 Temmuz'da sona erecek iş ilanında, Buckingham Sarayı'nın aradığı ideal adaydaki özellikler, "hikaye anlatımına sosyal medyayı önceliklendiren bir yaklaşım benimsemesi; Instagram, X ve YouTube gibi platformlar için yüksek kaliteli içerik üretmek üzere video ve fotoğraf prodüksiyonu üzerinde çalışması" şeklinde belirtildi. İlanda ayrıca şu ifadeler yer aldı: Önemli devlet etkinliklerinden perde arkası anlarına kadar, her içerik parçasının ilgi çekici, yaratıcı ve etkili olmasını sağlayacaksınız.

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        Kraliyetin aradığı adaydan, üst düzey kameralardan telefonlara kadar çeşitli ekipmanlar kullanması, yeni kitlelere ulaşan, trendlere uygun içerikler oluşturmak için neyin işe yaradığına dair içgüdüsünün bulunması bekleniyor. Ayrıca trendleri takip etmesi, erişimi ve etkileşimi en üst düzeye çıkarmak için içeriklerini sürekli olarak geliştirmesi de isteniyor.

        Kral ve Kraliçe halihazırda kameraman Duncan Stone ile çalışıyor. Stone, çekilen görüntüleri İngiliz yayın kuruluşlarına dağıtıyor. Yeni görev, özel sekreterin ofisindeki kraliyet iletişim ekibinin bir parçası olacak.

        KRALİYET AİLESİ ÖZEL HAYATINI AÇIYOR

        Tarihsel olarak özel hayatlarına düşkün ve içine kapanık olan kraliyet ailesi, son yıllarda özel hayatlarını giderek daha fazla kamuya açık bir şekilde sergilemeye başladı.

        Prens William ve Prenses Kate Middleton, sosyal medya platformları için çeşitli samimi ve profesyonel videolar hazırlayan bir video yapımcısıyla çalışıyor. Bugüne dek resmi kraliyet ziyaretlerinden samimi aile anlarına ve kişisel duyurulara kadar her şeyi paylaştılar.

        15'İNCİ EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ FOTOĞRAFI

        15'inci evlilik yıl dönümlerini kutlamak için yeni bir aile fotoğrafı yayımlayan Prens William ve Prenses Kate, sosyal medyada en aktif kraliyet çifti olarak öne çıkıyor.

        Kral Charles ve Kraliçe Camilla da sosyal medyayı giderek daha fazla kullanmaya başladı.

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        #kraliyet
        #sosyal medya
        #Kral Charles
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