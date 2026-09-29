Levent İnanır'dan şiddet iddialarına yanıt

26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır'ın vefatının ardından aile üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar tırmanıyor. Tüm mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı öğrenilen İnanır'ın vasiyetinin 17 Eylül'de okunması planlanırken, bazı aile fertlerine tebligat ulaşmaması nedeniyle tarih 17 Aralık saat 09.30'a ertelenmişti.

Kadir İnanır'ın mirasının Jülide Kural'a bırakılmasına tepki gösteren yeğen Levent İnanır, dayısının 'irade sorunu' olduğunu öne sürmüştü. Levent İnanır'ın eski eşi Neslihan Acar ise bu sözlere, Kadir İnanır'ın adalet ve eşitlik adına önemli bir miras bıraktığını belirterek tepki göstermişti.

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Yaşananların ardından çiftin kızı Öykü Arıca, annesinin yanında yer alarak, "Tarafım da tavrım da bellidir. Benim annem de babam da Neslihan'dır; bu hep böyle oldu, böyle olacak" sözleriyle destek açıklamasında bulunmuştu.

Neslihan Acar, geçtiğimiz günlerde yeni bir iddiayla gündeme gelmişti. Acar, Levent İnanır'ın kendisine 14 yıl önce yaşadığı bir şiddet olayına ait fotoğrafı göndererek tehditte bulunduğunu öne sürmüş; avukatı Şebnem Şencebe ve menajeri Özlem Ülüş aracılığıyla hukuki süreç başlatarak eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

"HERKES YEMİN EDECEK"

Hakkında ortaya atılan darp ve şiddet iddialarına yanıt veren Levent İnanır, suçlamaları kesin bir dille reddetti. Nokta TV 'ye konuşan İnanır, şu ifadeleri kullandı: Bir erkek kadına böyle vurmaz. Kafasına kül tablasıyla vurmaz. Gideceğiz camiye, Kur'an'ı koyacağız, herkes yemin edecek. Şerefim, namusum üzerine söylüyorum. Bu olayı benim yaptığımı, onların dışında bir kişi çıksın 'biliyorum' desin ve ispatlasın. Bakın, bir daha beni hiçbir yerde göremeyeceksiniz.

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Öte yandan, geçtiğimiz hafta Show Ana Haber'e konuşan Levent İnanır, dayısının vasiyetin bilinçli şekilde imzalanmadığını savunmuştu. İnanır, Jülide Kural'a seslenerek, "İhtiyaç sahibi yeğenleri var. Sana yakışanı yap" ifadelerini kullanmıştı.

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