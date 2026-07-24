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        Haberler Dünyadan Meghan Markle ve Prens Harry çocuklarıyla tatilde

        Meghan Markle ve Prens Harry çocuklarıyla tatilde

        Kraliyet görevlerini bıraktıkları 2020'den bu yana ABD'de yaşayan Meghan Markle ve Prens Harry, çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet ile Portekiz'de tatile çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 15:51 Güncelleme:
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        Kraliyat tatilde

        Meghan Markle, eşi Prens Harry ve iki çocuğuyla çıktıkları Portekiz tatilinden kareleri sosyal medyada paylaştı.

        Sussex Dükü ve Düşesi'nin, ülkenin Melides kıyısında 6,3 milyon sterlin değerinde bir villa satın aldıkları düşünülüyor.

        Aynı bölgede, ünvanı alınan eski prens Andrew'un kızı Prenses Eugenie'in de evi var. Kraliyet yorumcusu Richard Fitzwilliams, Meghan ve Harry ikilisinin Portekiz'de yaptığı gizli tatilin, çiftin, kraliyet ailesindeki tek müttefikleri Eugenie ile ne kadar yakın olduklarını gösterdiğini belirtti.

        Meghan Markle'ın 4,5 milyon Instagram takipçisiyle paylaştığı tatil fotoğraflarında, ailenin Portekiz'in el değmemiş plajlarında vakit geçirdiği, havuzda eğlendiği ve gezdiği görülüyor.

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        Kraliyet yorumcusu Fitzwilliams, Daily Mail'e verdiği demeçte, bu seyahatin Sussex çiftinin, şu anda üçüncü çocuğunu bekleyen Prenses Eugenie ve kocası Jack Brooksbank ile vakit geçirebilmeleri için planlandığına inandığını söyledi.

        Meghan Markle ve Prens Harry, uzun süredir yaptıkları gibi yine tatil fotoğraflarında da çocukların yer aldığı tüm fotoğraflarda yüzlerini kameradan uzak tuttu.

        Çift, çocuklarının doğduğu ilk yıllarda yüzlerini göstermiş olsa da daha sonra sosyal medyada gizliliklerini korumaya yönelik bir yaklaşım sergiledi.

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        #Prens Harry
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