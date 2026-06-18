'Muhtemel Aşk'ın ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı

SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, başrolleri Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı 'Muhtemel Aşk'ın merakla beklenen ilk bölümünün ardından ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı.

İşte 'Muhtemel Aşk'ın 2. Bölüm Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda Defne, avukatlık bürosunu kurtarmak için Tolga ve Kadir’i ikna etmeye çalışır. Ancak işler beklenmedik bir şekilde ilerler ve kendini annesi ve teyzesiyle onları tanıştırırken bulur.

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İkiliyi bir araya getirmenin sandığından çok daha zor olacağının sinyallerini veren bölümde yaşanacaklar şimdiden merak konusu olurken, Defne ve Kadir’in at üstündeki romantik yolculuğu ikili arasındaki yakınlaşmanın nasıl ilerleyeceğine dair soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

'MUHTEMEL AŞK'IN 1. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Borçlarıyla baş etmeye çalışan başarılı avukat Defne, maddi çıkmazdan kurtulmak için üniversiteden arkadaşı Özlem’in desteğiyle kendisine okuması için burs veren Levent’le görüşme fırsatı yakaladı. Bu amaçla katıldığı davette Tolga ile tanıştı ve aralarında ilk andan itibaren bir çekim oluştu.

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Ancak Tolga’nın telefonunda gördüğü bir mesaj, Defne’nin büyük bir hayal kırıklığı yaşamasına neden oldu. Hiçbir açıklama dinlemeden daveti terk eden Defne, çıkışta Kadir’le yaşadığı gergin karşılaşmanın hayatını bambaşka bir yöne sürükleyeceğinden habersizdi.

Ertesi gün arkadaşı Melis’in yerine katıldığı mesleki bir görüşmede karşısında müvekkil olarak Kadir çıktı. Bu sırada Özlem’in babasıyla yaptığı görüşme ise onu çok daha büyük bir sınavın içine sürükledi. Birbirine tamamen zıt karakterlere sahip Kadir ve Tolga arasındaki anlaşmazlık, holdingin geleceğini tehdit ediyordu.

İki tarafı uzlaştırmayı başarırsa, Defne ihtiyaç duyduğu paraya kavuşacaktı. Kadir ve Tolga’yı aynı hedef etrafında buluşturmak için harekete geçen Defne, karmaşık ilişkilerin, güçlü karakterlerin ve geçmişten gelen hesaplaşmaların tam ortasında kaldı. İlk girişimleri başarısızlıkla sonuçlansa da Kadir ve Tolga’nın sürpriz ziyareti, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının habercisi oldu.

'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.