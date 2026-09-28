'Muhtemel Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu
Giriş: 28 Eylül 2026 - 07:12 Güncelleme:
SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan dizisi 'Muhtemel Aşk', perşembe akşamı yayınlanacak heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.
İşte 'Muhtemel Aşk'ın 16'ncı bölüm 1'inci fragman
'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.
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