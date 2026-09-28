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        Haberler Televizyon 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı

        'Muhtemel Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 07:12 Güncelleme:
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        Yeni bölüm fragmanı yayınlandı

        SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan dizisi 'Muhtemel Aşk', perşembe akşamı yayınlanacak heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

        İşte 'Muhtemel Aşk'ın 16'ncı bölüm 1'inci fragman

        'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.

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        #muhtemel aşk
        #dizi
        #show tv
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