Ölümünden altı yıl sonra Chadwick Boseman'ın ailesinde miras çekişmesi

'Kara Panter' (Black Panther) filmi yıldızı Chadwick Boseman'ın ölümünden neredeyse altı yıl sonra, ailesi miras konusunda anlaşmazlık içine girdi. Oyuncusunun iki erkek kardeşi Derrick ve Kevin Boseman, ebeveynleri Leroy ve Carolyn Boseman adına Chadwick'in eşi Taylor Simone Ledward'a karşı dava açtı.

Boseman'ın ailesi, mahkemeden, Ledward'ın Chadwick Boseman'ın mirasının yöneticiliğinden alınmasını ve varlıkların baba Leroy ve anne Carolyn Boseman'a dağıtılması yönünde karar verilmesini talep etti.

Belgelere göre, Chadwick Boseman'ın eşi, 2022'de mahkeme tarafından kocasının 3,8 milyon dolardan fazla mal varlığını dağıtmamıştı.

REKLAM

"EŞİ MİRASI BİZE DAĞITMADI"

Derrick ve Kevin kardeşler, 17 Temmuz'da Los Angeles'ta açılan davada, aktörün mal varlığının yüzde 50'sini miras alan Ledward'ın, kalan yarısını Boseman'ın ebeveynleri arasında eşit olarak dağıtmasının beklendiğini ve her birinin yüzde 25'er pay alacağını iddia etti. Belgelerde, "Taylor Simone Ledward, neredeyse dört yıl sonra bile hâlâ mirası dağıtmadı" ifadesi yer aldı.

Belgelerde ayrıca, "Bunun yerine Taylor Simone Ledward, Chadwick'in mal varlığı üzerinde tek taraflı kontrol uygulamaya devam ediyor ve Chadwick'in ailesinin, Leroy ve Carolyn Chadwick'in mal varlığındaki çıkarlarını etkileyen konularda uzun zamandır hak ettikleri kapanışı veya karar alma süreçlerine katılımı engelliyor" denildi.

AİLE ŞEFFAFLIK TALEP EDİYOR

REKLAM

Dava dosyasında ayrıca Chadwick Boseman'ın kardeşleri, Ledward'ın, kocasının varlıklarını "tam olarak açıklamakta başarısız olduğunu" iddia etti. Bu varlıklar arasında telif hakları ve gelirler, imaj ve fikri mülkiyet hakları, gayrimenkul, daha önce açıklanmamış bir banka hesabı ve diğer kişisel mülkler yer alıyor.

Derrick ve Kevin kardeşler, Boseman'ın eşinin merhum oyuncunun fikri mülkiyet haklarını ve imajını dağıtmadığını iddia etti.

KOLON KANSERİYLE MÜCADELE ETTİ

Belgelerde, "Bu haklar aslında Chadwick'in mirasçılarına aittir" ifadesi yer alırken, bu hakların "tamamen Ledward tarafından kontrol edilen ve Ledward'ın, Chadwick Boseman'ın şöhretinden kâr elde etmeye devam ettiği bir şirket olan Chadwick Boseman, Inc. tarafından yönetildiği" de belirtildi.

Sonuç olarak aile, Ledward'ın, kaybettiği eşi Chadwick Boseman'ın mal varlığı konusunda kendilerine karşı şeffaf olmadığı iddiasında bulundu.

Boseman, uzun yıllar süren ve kimseye anlatmadığı kolon kanseriyle mücadelesinin ardından, 28 Ağustos 2020'de 43 yaşında hayatını kaybetti. Boseman'ın geride bıraktığı bir vasiyeti olmadığı biliniyor.