Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Özge Özacar: Dua Lipa, ilham aldığım bir kadın - Magazin haberleri

        Özge Özacar: Dua Lipa, ilham aldığım bir kadın

        Geçtiğimiz ay Cannes Film Festivali'ne giden ve ardından Dua Lipa ile bir araya gelen oyuncu Özge Özacar, dünyaca ünlü şarkıcı için övgü dolu sözler sarf etti. Özacar, "İlham aldığım bir kadın ve gerçekten çok güzel" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 09:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "İlham aldığım bir kadın"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Özge Özacar, Tershane İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Allah'a çok şükür işlerimiz çok keyifli gidiyor. Çok yolunda her şey" dedi.

        Geçtiğimiz ay katıldığı Cannes Film Festivali ve ardından Grammy Ödüllü şarkıcı Dua Lipa ile bir araya gelen Özge Özacar, "Bizim için çok güzel geçti. Bizim mesleğimiz için doğru şeyi yapabilmek için Cannes'a gitmek en iyi şey. O yüzden orada olmayı çok seviyorum ve çok kıymetli dostlar edindim. Dua Lipa çok beğendim bir sanatçı. İlham aldığım bir kadın ve gerçekten çok güzel. O gece sohbet etme fırsatımız olmadı ancak belki önümüzdeki sene Cannes'da sohbet ederiz" ifadelerini kullandı.

        REKLAM
        Dua Lipa
        Dua Lipa

        "MESLEĞİMİ BİR ADIM DAHA İLERİ GÖTÜRECEĞİM"

        Öte yandan Özge Özacar, daha önce yönetmenliğini Stephen Hopkins'in üstlendiği 'The Prince' dizisinin kadrosuna girdiğini duyurmuştu. 'La Casa de Papel' dizisindeki 'Berlin' karakteriyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve sık sık Türkiye'yi ziyaret eden Pedro Alonso O'choro ile aynı seti paylaşacak olan Özacar, "Çok heyecanlıyım, dünyanın her yerinde yayında olacak bir iş. Heyecanımı anlatamam. Böyle kıymetli bir senaryo içinde olmak beni de çok heyecanlandırıyor. İngilizce oynayacak olmam ve mesleğimi bir adım daha ileri götürecek olmam en güzeli" dedi.

        Özge Özacar ve Pedro Alonso O'choro
        Özge Özacar ve Pedro Alonso O'choro

        "TATİLDEN ZİYADE İŞ YAPALIM"

        Oyuncu, tatil planlarının sorulması üzerine "Tatilden ziyade ben bu sene olabildiğince işler yapalım, güzel projelerde olalım, hem bize iyi gelsin hem de milletimize iyi gelsin. Böyle bir koşturmacadayım bu sene" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Anı kalacak" deyip Özlem'i katletmiş!

        Muğla'da, boşanma aşamasındaki eşi 39 yaşındaki Özlem Arslan'ı, tıbbi maske ve eldiven takarak 6 bıçak darbesiyle öldüren aynı yaştaki Nihat Arslan hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Arslan'ın olaydan önce sanal medyada, "Belki bir daha alkol alamam ama ger...
        #özge özacar
        #Dua Lipa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de 2 belediye başkanı gözaltına alındı
        İzmir'de 2 belediye başkanı gözaltına alındı
        Sanchez'in eşinin pasaportuna el konuldu
        Sanchez'in eşinin pasaportuna el konuldu
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde depremler
        Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde depremler
        İstanbul'da dehşet kamerada... Ev sahibini böyle öldürdü!
        İstanbul'da dehşet kamerada... Ev sahibini böyle öldürdü!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Çalışan başına rekor kıran şirketler
        Çalışan başına rekor kıran şirketler
        O iddialara yanıt
        O iddialara yanıt
        Avrupa'da rekor sıcaklık alarmı!
        Avrupa'da rekor sıcaklık alarmı!
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarıları
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarıları
        Platform çalışanlarına ILO koruması
        Platform çalışanlarına ILO koruması
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygın bir lider
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygın bir lider
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!
        Brezilya, İskoçya’yı 3-0 mağlup etti
        Brezilya, İskoçya’yı 3-0 mağlup etti
        Binyamin Netanyahu'dan Gazze itirafı
        Binyamin Netanyahu'dan Gazze itirafı
        Rutte'nin açıklaması İtalya'da tepkilere yol açtı
        Rutte'nin açıklaması İtalya'da tepkilere yol açtı
        Hakan Daltaban'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Hakan Daltaban'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Reuters: ABD, Türkiye'ye jet motoru satmayı planlıyor
        Reuters: ABD, Türkiye'ye jet motoru satmayı planlıyor