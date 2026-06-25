Özge Özacar: Dua Lipa, ilham aldığım bir kadın

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Özge Özacar, Tershane İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Allah'a çok şükür işlerimiz çok keyifli gidiyor. Çok yolunda her şey" dedi.

Geçtiğimiz ay katıldığı Cannes Film Festivali ve ardından Grammy Ödüllü şarkıcı Dua Lipa ile bir araya gelen Özge Özacar, "Bizim için çok güzel geçti. Bizim mesleğimiz için doğru şeyi yapabilmek için Cannes'a gitmek en iyi şey. O yüzden orada olmayı çok seviyorum ve çok kıymetli dostlar edindim. Dua Lipa çok beğendim bir sanatçı. İlham aldığım bir kadın ve gerçekten çok güzel. O gece sohbet etme fırsatımız olmadı ancak belki önümüzdeki sene Cannes'da sohbet ederiz" ifadelerini kullandı.

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Dua Lipa

"MESLEĞİMİ BİR ADIM DAHA İLERİ GÖTÜRECEĞİM"

Öte yandan Özge Özacar, daha önce yönetmenliğini Stephen Hopkins'in üstlendiği 'The Prince' dizisinin kadrosuna girdiğini duyurmuştu. 'La Casa de Papel' dizisindeki 'Berlin' karakteriyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve sık sık Türkiye'yi ziyaret eden Pedro Alonso O'choro ile aynı seti paylaşacak olan Özacar, "Çok heyecanlıyım, dünyanın her yerinde yayında olacak bir iş. Heyecanımı anlatamam. Böyle kıymetli bir senaryo içinde olmak beni de çok heyecanlandırıyor. İngilizce oynayacak olmam ve mesleğimi bir adım daha ileri götürecek olmam en güzeli" dedi.

Özge Özacar ve Pedro Alonso O'choro

"TATİLDEN ZİYADE İŞ YAPALIM"

Oyuncu, tatil planlarının sorulması üzerine "Tatilden ziyade ben bu sene olabildiğince işler yapalım, güzel projelerde olalım, hem bize iyi gelsin hem de milletimize iyi gelsin. Böyle bir koşturmacadayım bu sene" ifadelerini kullandı.