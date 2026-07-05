Özge Özer-Sinan Güleryüz çiftinin Bodrum tatili
Özge Özer, eşi Sinan Güleryüz ve kızı Eva Luna ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor
Giriş: 05 Temmuz 2026 - 18:20 Güncelleme:
Habertür'ten Atakan Makar'ın haberine göre; oyuncu Özge Özer, müzisyen eşi Sinan Güleryüz ile ve kızı Eva Luna ile birlikte Bodrum Gümbet'teki bir plajda görüntülendi.
Sinan Güleryüz, gün boyunca kızı ile birlikte denizde oyun oynadı.
Kumsalda güneşlenmeyi tercih eden Özge Özder de uzun süre telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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