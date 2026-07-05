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        Haberler Magazin Özge Özer-Sinan Güleryüz çiftinin Bodrum tatili

        Özge Özer-Sinan Güleryüz çiftinin Bodrum tatili

        Özge Özer, eşi Sinan Güleryüz ve kızı Eva Luna ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 18:20 Güncelleme:
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        Aile tatili

        Habertür'ten Atakan Makar'ın haberine göre; oyuncu Özge Özer, müzisyen eşi Sinan Güleryüz ile ve kızı Eva Luna ile birlikte Bodrum Gümbet'teki bir plajda görüntülendi.

        Sinan Güleryüz, gün boyunca kızı ile birlikte denizde oyun oynadı.

        Kumsalda güneşlenmeyi tercih eden Özge Özder de uzun süre telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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        #Özge Özer
        #Sinan Güleryüz
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