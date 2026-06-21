Prens William'a çifte kutlama: Dünyanın en iyi babası

Kral Charles'tan sonra İngiliz kraliyet tahtının bir numaralı varisi olan Prens William, Babalar Günü'nde 44'üncü yaş gününü kutluyor. Eşi Prenses Kate Middleton, çocukları Prens George (12), Prenses Charlotte (11) ve Prens Louis (8) ile birlikte, hem Babalar Günü hem de Prens William'ın doğum günü için kraliyetin sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Aile, 13 Haziran'da Trooping the Colour töreninden döndükten sonra Kensington Sarayı bahçesinde Prens William ile Prenses Charlotte'ın yan yana çekildiği ve daha önce hiç görülmemiş bir fotoğrafı paylaşmayı tercih etti.

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"Dünyanın en iyi babasına mutlu yıllar ve Babalar Günün kutlu olsun! Seni çok seviyoruz" mesajına Prenses Kate ve üç çocuğunun isimlerinin baş harflerinden oluşan bir imza atıldı.

Kral Charles da oğlu William'ın 44'üncü doğum gününü kutlamak amacıyla oğluyla birlikte katıldığı nadir bir etkinlikten eski bir fotoğraf paylaştı.

Ekim 2025'te Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde çekilen fotoğrafın üzerinde "Galler Prensi'nin doğum günü kutlu olsun" mesajı yer aldı.

Kral Charles, aynı zamanda 2021'de hayatını kaybeden babası Prens Phillip'le de fotoğrafını paylaşıp Babalar Günü'nü kutladı.