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        Haberler Dünyadan Russell Crowe 'Gladyatör'de sevişme sahnesini reddettiğini yıllar sonra açıkladı

        Russell Crowe 'Gladyatör'de sevişme sahnesini reddettiğini yıllar sonra açıkladı

        Russell Crowe, performansıyla Oscar kazandığı 'Gladyatör' filminde, yönetmenin sevişme sahnesi isteğini geri çevirdiğini ve bunun gereksiz olduğuna yönetmeni ikna ettiğini yıllar sonra anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 12:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Sevişme sahnesini reddettim"

        Russell Crowe, yıllar önce kendisine Oscar kazandıran 'Gladyatör' filminde cinsel ilişki sahnesi talebini nasıl reddettiğini anlattı. 62 yaşındaki oyuncu, İtalya'daki Taormina Film Festivali'nde yaptığı konuşmada, yönetmen Ridley Scott'ın 2000 yapımı filminde Crowe'a, rol arkadaşı Connie Nielsen ile bir seks sahnesi çekme fikrini ilettiğini, kendisinin ise çekmeme konusunda kararlı davrandığını söyledi.

        Filmde 'Maximus' karakterine hayat veren Crowe, “O filmi çekerken çok baskı vardı. Stüdyo ve yapımcılar Maximus ile kadın karakterler arasında cinsel ilişki olması gerektiğini düşünüyorlardı. Ben sürekli karşı çıkıyordum” dedi.

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        "BU HİKAYEDE CİNSEL İLİŞKİ OLAMAZDI"

        Crowe, filmde bir seks sahnesinin karakterinin hikaye gelişimini mahvedeceğini söyleyerek, "Bu, karısının ve çocuğunun ölümünün intikamını alan bir adamın hikayesi. Bu yolculukta durup biriyle cinsel ilişkiye girdiği bir an olamaz. Bu, yolculuğun bütünlüğünü bozduğu için hiçbir anlam ifade etmez" dedi.

        Crowe, fikrinde ısrar ettiğini ve yönetmen Scott'ın da sonunda onunla aynı fikre sahip olduğunu belirtti. Oyuncu, "Neyse ki Ridley, benimle Connie Nielsen arasında bir seks sahnesi olmasını çok istemesine rağmen, o zamanlar filmin duygusal özünün bu olduğu konusunda benimle aynı fikirdeydi" ifadesini kullandı.

        İKİNCİ FİLMDEN RAHATSIZ OLDU

        Crowe daha önce, Scott'ın Paul Mescal'in başrolünde olduğu ve 2024'te vizyona giren 'Gladyatör 2'yi çekmesinden rahatsız olduğunu itiraf etmişti. Crowe, Haziran 2024'te verdiği bir röportajda, "Biraz rahatsız oldum, bir tane daha yapıyorlar, biliyor musunuz? Çünkü elbette ben filmde öldüm ve ne yapılacağına dair hiçbir söz hakkım yok. Ama duyduğum birkaç şey var. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Bu, o karakterin ahlaki yolculuğuna uymuyor. Ama biliyorsunuz, bir şey söyleyemem. Bu benim işim değil. Ben toprağın altındayım. Bakalım nasıl olacak" demişti.

        Orijinal 'Gladyatör' filmi, Crowe'un canlandırdığı Maximus adlı Romalı bir generalin, kötü imparator Commodus'un (Joaquin Phoenix) darbesine kurban gitmesini konu alıyordu. Köleliğe zorlanan Maximus, ailesinin öldürülmesinin intikamını almak için gladyatör olarak rütbe atlayarak yükseliyordu.

        Film, 'En İyi Film' ve Crowe'un 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü de dahil olmak üzere beş Oscar kazandı.

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        #Russell Crowe
        #Gladyatör
        #seks sahnesi
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