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        Haberler Magazin Safiye Soyman'ın evlat acısı: Ölmedi, hâlâ benimle...

        Safiye Soyman'ın evlat acısı: Ölmedi, hâlâ benimle...

        Safiye Soyman, 2024 yılında hayatını kaybeden MS hastası oğlu Harun Akaröz'ü vefatının ikinci yılında mezarı başında gözyaşlarıyla andı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 10:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Oğlum ölmedi, hâlâ benimle"

        Safiye Soyman'ın, 24 yıldır multiple skleroz (MS) ile mücadele eden oğlu Harun Akaröz, 27 Temmuz 2024'te Burdur'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Akaröz’ün cenazesi Bodrum Gündoğan Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

        "ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN"

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Safiye Soyman, oğlu Harun Akaröz'ü vefatının ikinci yıl dönümünde mezarı başında andı. Gözyaşlarına hâkim olamayan Soyman, evlat acısının tarif edilemez olduğunu belirterek, "Hiç ölmedi. Bugün de burada yatıyor. Sanki dün vefat etmiş gibi geliyor. Evlat acısı bambaşka bir şey. Allah kimseye yaşatmasın" dedi.

        "GÖZYAŞLARIM HİÇ DURMUYOR"

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        Fırsat buldukça oğlunun mezarını ziyaret ettiğini söyleyen Soyman, "Bütün yazımı burada geçiriyorum. Kışın İstanbul'dayım ama sürekli geliyorum. Gözyaşlarım gece - gündüz hiç durmuyor. Harun'u aklımdan çıkaramıyorum" ifadelerini kullandı.

        Oğlu adına geçtiğimiz yıl çıkardığı şarkının ardından bu yıl da yeni bir çalışma hazırlığında olduğunu açıklayan Soyman, yapılan tüm hayırların ve yardımların oğlunun anısını yaşatmak için olduğunu söyledi. Harun Akaröz'ün uzun yıllar mücadele ettiği MS hastalığı hakkında da konuşan Soyman, sürecin ağır seyrettiğini belirterek, "MS hastalığı herkeste aynı ilerlemiyor. Benim çocuğumun çok agresif bir MS'i vardı" diye konuştu.

        "EVLAT ACISI GERÇEKTEN ÇOK ZOR"

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        Röportaj sırasında söz alan Faik Öztürk ise yaşanan acının tarif edilemeyeceğini ifade ederek, "Harun gözümüzün önünde gitti. Safiye'nin ona nasıl baktığını bir Allah bilir, bir de ben... Allah annesine ve babasına sabır versin. Evlat acısı gerçekten çok zor" dedi. Soyman, 27 yıl boyunca oğlunun hastalığını hiçbir zaman gizlemediğini vurgulayarak, "Herkes Harun'u merak ederdi. Hastalığını hiç saklamadım. Her şeyiyle göz önünde yaşadık" ifadelerini kullandı.

        "KEDİ, HARUN ÖLDÜĞÜNDEN BERİ BURADA ONU BEKLİYOR"

        "Keşkeleriniz var mı?" sorusuna ise "Hiç yok. Allah da biliyor, herkes biliyor. Tek önceliğim hep Harun oldu. Şimdi o bir melek..." yanıtını veren Soyman, yanından hiç ayrılmayan kedisiyle ilgili de dikkat çeken bir açıklama yaptı. Şarkıcı, "Bu kedi, Harun öldüğünden beri burada onu bekliyor. Harun'un ruhunun bu kedide olduğuna inanıyorum" sözleriyle duygularını dile getirdi.

        Kedinin hareketlerinin oğlunu hatırlattığını ifade eden Soyman, "Ağaca tırmanıyor, bana saklanıyor, mezarların arkasına geçip bir anda önüme çıkıyor, oyunlar yapıyor. Harun da çok şakacı, çok hareketli biriydi. Bu kedinin hareketlerinde hep onu görüyorum. Oğlum burada, oğlum bunda" sözleriyle duygusal anlar yaşadı.

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        #Safiye Soyman
        #Harun Akaröz
        #Faik Öztürk
        #ölüm yıl dönümü
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