Serkan Çayoğlu: Birbirimize desteğimiz çok güzel

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, Karaköy'deki bir etkinlikte görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çiftten Gürel, İspanya tatilleri hakkında "Her damla tere değerdi. Görmek istediğimiz yerleri gördük. Bir daha kesinlikle gidilir. Onun üzerine de Almanya'da aile ziyaretimiz oldu. Sıcağı da buraya getirdik. İstanbul'da son dönemin en sıcak günlerini yaşıyormuş" ifadelerini kullandı.

Tatilin ardından Almanya'da yaptıkları aile ziyaretleriyle ilgili de konuşan Gürel, "Genelde ailemizle birlikte evdeydik. Orası çok sıcaktı. Serkan'ın annesi bizi çok iyi besledi. Bol bol yemek yedik" dedi.

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"HER İŞTE OLABİLİR"

Oyuncuların projeler bittikten sonra birbirlerini sosyal medyada takipten çıkarmasıyla ilgili de konuşan ünlü çift, "Aralarındaki ilişkileri işe yansıtmamak için sonrasında öyle şeyler olabiliyor. Herkesin bir sebebi vardır. Bu tarz şeyler her işte olabilir, normal şeyler" ifadelerini kullandı.

"HER DURUMU BİRBİRİMİZE AÇIKLAMA GEREKLİLİĞİMİZ OLMUYOR"

Serkan Çayoğlu, gazetecilerin "Hem işte hem de evde beraber olmak nasıl bir şey?" sorusuna, "Her konuda birbirimize olan desteğimiz çok güzel. Aranızda müthiş bir empati gelişiyor. Herkes her şeye hakim. Bizim birbirimizin işinde neler olabileceğini bildiğimiz için her durumu birbirimize açıklama gerekliliğimiz olmuyor" yanıtını verdi.