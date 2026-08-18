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        Haberler Televizyon 'Sevdan Bir Ateş' ilk teaserıyla büyüledi

        'Sevdan Bir Ateş' ilk teaserıyla büyüledi

        SHOW TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in ilk teaser'ı izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 21:16 Güncelleme:
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        İlk teaserıyla büyüledi

        SHOW TV'nin CNP Film imzalı yeni dizisi 'Sevdan Bir Ateş', ilk teaserıyla izleyicinin karşısına çıktı. Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ı başrollerde buluşturan yapım, Kapadokya'nın eşsiz atmosferiyle bütünleşen sahneleri ve güçlü oyunculuklarıyla dikkat çekti.

        İkilinin ekrandaki uyumu teaserın öne çıkan unsurlarından olurken, Özge Özacar'ın siyah gelinliği de merak uyandıran detaylar arasında yer aldı. Dizinin teaser afişi de izleyiciyle buluştu ve hikayeye dair ilk ipuçlarını izleyiciye verdi.

        İşte 'Sevdan Bir Ateş'in Teaserı;

        Aşk, tutku ve heyecanı merkezine alan hikâyesiyle dikkat çeken 'Sevdan Bir Ateş', görsel dünyası ve güçlü prodüksiyonuyla da iddiasını ortaya koydu. Yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor. Hikâye ve senaryo ise Eda Tezcan ile Selda Akın'ın imzasını taşıyor.

        Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ı başrollerde buluşturan dizinin oyuncu kadrosunda Gökçe Eyüboğlu, Sitare Akbaş, Taner Rumeli, Sezin Bozacı, Yeşim Gül, İsmail Hakkı, Beyti Engin, Evren Duyal, Hande Canpolat, Yusuf Gökhan Atalay, Ceren Taşçı, Aslıhan Karalar, Yiğit Yalkın, Dorukcan Sarıduman, Süleyman Felek, Azra Sare, Melih Kırkbir, Kayra Sır, Ege Gönülal, Beyza Karabacak ve Okday Korunan yer alırken, konuk oyuncu kadrosunda ise Soydan Soydaş, Sermet Yeşil ve Süreyya Kilimci gibi değerli isimler yer alıyor.

        Teaserıyla büyük merak uyandıran 'Sevdan Bir Ateş', çarpıcı hikâyesi ve etkileyici atmosferiyle yakında SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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        #show tv
        #Sevdan Bir Ateş
        #murat ünalmış
        #özge özacar
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