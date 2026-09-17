'Sevdan Bir Ateş'in yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

SHOW TV'nin CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 3'üncü bölüm tanıtımı yayınlandı. Mirza ve Leyla arasında yıllardır kapanmayan hesapları yeniden gündeme taşıyan tanıtım, yeni bölümde tansiyonun daha da yükseleceğini gözler önüne serdi.

İşte 'Sevdan Bir Ateş'in 3'üncü Bölüm Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda; "Destan ile nasıl evlenirsin?" diye soran Leyla'ya, Mirza'nın "Git kendine yeni bir hayat kur" diye bağırması dikkat çekerken, Mirza'nın "Bitti" sözlerine karşılık Leyla'nın "O nikâh olmayacak. Sen zaten evlisin" demesi ise adeta şok etkisi yaratıyor.

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Vuslat acil müdahaleye götürülürken, Miray'ın Leyla'ya tokat atması ve Mirza'ya "Giderken babamızı aldı, dönerken annemizi mi alacak?" diye hesap sorması ise tanıtımın dikkat çeken anlarından biri oluyor.

Leyla'nın dengeleri altüst etmesiyle yıkılan Destan'ın çöküşü ve Leyla'yı saçından tutup evden dışarı atması ise yeni bölümde sert yüzleşmelerin yaşanacağının sinyalini veriyor.

Mirza'nın "Senden nefret ediyorum" haykırışına karşılık Leyla'nın "Bu yaşanan yedi yılın bir açıklaması var!" sözleri, geçmişte saklananların ne zaman açığa çıkacağı konusunda bir kez daha merak uyandırıyor.

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'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle 23 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.