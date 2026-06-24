Taze aşıklar Kendall Jenner ve Jacob Elordi yürüyüşte
Haklarında nisan ayında çıkan aşk dedikodusu son dönemde sürekli bir arada görüntülenmeleriyle kanıtlanan Kendall Jenner ve Jacob Elordi çifti, Elordi'nin memleketinde objektife takıldı
Kardashian / Jenner ailesinin süper model üyesi Kendall Jenner ve Avustralyalı oyuncu Jacob Elordi, yeni bir aşka yelken açtı. Çiftin bir süredir konuşulan ilişkisi, geçen ay plajda başbaşa görüntülenmeleriyle kanıtlanmıştı.
Çift, Elordi'nin memleketi Avustralya'da vakit geçirirken görüntülendi.
30 yaşındaki Amerikalı model Jenner ve 28 yaşındaki 'Euphoria' dizisi yıldızı Elordi, Avustralya'nın Byron Bay sahil kasabasında, köpek gezdirirken objektiflere takıldı.
Çiftin Elordi'nin 26 Haziran'da kutlayacağı 29'uncu doğum gününü de Avustralya'da geçirmeyi planlıyor.
Jenner ve Elordi ikilisi hakkında aşk dedikodusu, ilk olarak nisanda Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nde birlikte görülmeleri sonrası çıkmıştı.
Çift daha sonra Hawaii, Montecito, Japonya gibi pek çok farklı yerde birlikte görülmüştü.