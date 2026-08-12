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        Televizyon yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor

        SHOW TV, SHOW Max ve SHOW Türk yayınlarını izleyenler, 16 Ağustos'tan itibaren yeni nesil uydu yayınlarına geçecek. TKGS uyumlu cihazlarda kanal geçişi otomatik yapılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 20:32 Güncelleme:
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        Yayınlarda yeni uydu dönemi

        TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında SHOW TV, SHOW Max ve SHOW Türk yayınlarını izleyen izleyicilerin anten ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmasına gerek bulunmuyor. Kanal listeleri otomatik olarak güncellenecek ve yayınlar kesintisiz şekilde izlenmeye devam edilebilecek.

        Eski nesil uydu alıcısı kullanan izleyicilerin ise manuel kanal taraması yapması gerekiyor. Manuel tarama işleminin ardından SHOW TV, SHOW Max ve SHOW Türk yayınları kesintisiz olarak izlenebilecek.

        İzleyiciler, 16 Ağustos itibarıyla yeni nesil uydu yayınları üzerinden sevdikleri programları ve içerikleri takip etmeye devam edebilecek.

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        #show tv
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        #Show Türk
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