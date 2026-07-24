Tom Cruise ve Katie Holmes'un kızı Suri Cruise oyuncu oluyor

Suri Cruise, babası Tom Cruise ve annesi Katie Holmes'un oyunculuk yolundan gitmeye karar verdi.

ABD'nin Pittsburgh şehrindeki Carnegie Mellon Üniversitesi'nde müzikal tiyatro bölümünde okuyan 20 yaşındaki Suri, William Shakespeare'in 'Bir Yaz Gecesi Rüyası' oyununun çağdaş bir uyarlaması olan 'Midsummer' adlı oyunda rol alacak.

Suri, Pittsburgh'daki Trust Arts Education Center'ın en fazla 175 kişi kapasiteli Peirce Stüdyosu'nda diğer sınıf arkadaşlarıyla birlikte 90 dakikalık bir gösteride sahne alacak. Gösteri, 31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde iki gece sahnelenecek. Ardından oyun, 7-31 Ağustos tarihleri ​​arasında 2026 Edinburgh Festival Fringe kapsamında İngiltere'de sahnelenecek.

Daha önce moda alanında eğitim almayı düşündüğü bildirilmiş olsa da, Suri'nin tercihini oyunculuktan yana kullandığı anlaşılıyor. Cruise ve Holmes ikilisinin kızı, lise son sınıftayken 'Head Over Heels' müzikalinde Philoclea rolünü canlandırdı ve 'The Addams Family: A New Musical' adlı müzikalde Morticia Addams rolünde başrol oynadı.

Geçtiğimiz mart ayında Suri, Pittsburgh'daki New Hazlett Tiyatrosu'nda 'CSA: Off the Page' okuma serisinin bir parçası olarak sahnelenen 'Cosmic Microwave Background' adlı oyunda Angel karakterini canlandırdı.

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Suri, LaGuardia Lisesi'ndeki mezuniyet töreninde babasının soyadını bırakıp, annesinin ikinci adı Noelle'yi soyadı olarak kullanmış, adı Suri Noelle olarak takdim edilmişti. Dolayısıyla yeni tiyatro projesinde de bu isimle anılması bekleniyor.

Suri ve 64 yaşındaki babası Tom Cruise ile yıllardır görüşmüyor. Katie Holmes ve Tom Cruise, altı yıldan biraz fazla süren evliliklerinin ardından Ağustos 2012'de boşandı. O zamandan beri Suri, annesiyle birlikte yaşıyor. Suri, üniversiteye başlayınca annesinden ayrı yaşamaya başladı.

Suri, annesi Holmes'un sarsılmaz desteğine sahip. Holmes, Suri'yi 2022 yapımı 'Alone Together' filminin açılış jeneriğinde şarkı söylemesi için görevlendirmiş ve o dönemde Suri'nin şov dünyasında kariyerine devam etmesini umduğunu söylemişti.

Bu arada Suri ile Tom Cruise arasında baba-kız ilişkisi olmasa da Suri'nin yıllık 65 bin dolarlık üniversite öğrenim ücretini ve masraflarını Tom Cruise'un ödediği söyleniyor.

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Aşk çocuğu olarak doğup büyüse de Suri, uzun yıllardır babasından uzak bir hayat yaşıyor. Tom Cruise’un kızını en son 2012’de gördüğü biliniyor.

Katie Holmes, Nisan 2005'te Tom Cruise ile sevgili olmuştu. Tanışmalarından yedi hafta sonra, Haziran 2005'te ise nişanlanmışlardı. 18 Kasım 2006'da Holmes ve Cruise, İtalya'nın Bracciano kentindeki 15'inci yüzyıldan kalma Odescalchi Kalesi'nde Scientology kilisesinin kurallarına uygun bir törenle evlendiğinde Suri 7 aylıktı.

Nicole Kidman'la olan ilk evliliğinden şu anda 31 yaşında olan Bella ve 29 yaşında olan Connor adında iki evlatlık çocuğu olan Cruise, Kidman'dan üyesi olduğu Scientology tarikatı yüzünden olaylı bir şekilde boşanmasının ardından, Kate Holmes ile de aynı sebeple boşanmıştı.

Cruise, boşanma aşamasında Holmes'a, Suri 18 yaşına gelene kadar yılda 400 bin dolar ve gelecekteki "tıbbi, diş, sigorta, eğitim, kolej ve diğer müfredat dışı masrafları" ödemeyi kabul etmişti.