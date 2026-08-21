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        Haberler Magazin Türkan Şoray, 'Arım Balım Peteğim'de

        Türkan Şoray, 'Arım Balım Peteğim'de

        Usta oyuncu Türkan Şoray, Tarabya'da açık havada düzenlenen Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden 'Arım Balım Peteğim'in gösterimine katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 08:07 Güncelleme:
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        Gösterime katıldı

        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Tarabya'da gerçekleştirilen açık hava sinema geceleri, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden 'Arım Balım Peteğim'in gösterimi ile başladı.

        İlk gösterime, filmin başrol oyuncularından Türkan Şoray da katıldı. Usta oyuncuya gecede çiçek takdim edilirken, Şoray sevenleriyle de bir araya geldi. Ancak, Şoray basın mensuplarının sorularını yanıtlamak istemedi.

        Gecede Defne Samyeli ve kızı Deren Talu da yer aldı.

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        #Türkan Şoray
        #açık hava sineması
        #Yeşilçam
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