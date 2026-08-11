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        Haberler Dünyadan Üçüncü çocuğuna hamile olan Anne Hathaway: Karnım sahte değil, gerçek!

        Üçüncü çocuğuna hamile olan Anne Hathaway: Karnım sahte değil, gerçek!

        Katıldığı film galasında göbeğini açıkta bırakan bir kıyafet tercih eden Anne Hathaway'in, sahte hamilelik karnı taktığı yönünde spekülasyonlar yayıldı. Ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 11:51 Güncelleme:
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        "Karnım sahte değil, gerçek!"

        Anne Hathaway, yeni filmi 'The End of Oak Street' filminin kırmızı halısında ilginç hamilelik stiliyle dikkat çekmişti.

        Los Angeles'taki Warner Bros Stüdyoları'nda kırmızı halıda boy gösteren oyuncu, mavi ve kırmızı ipek mikado kumaştan yapılmış, önü kısa arkası uzun bluzuyla göbeğini açıkta bırakmıştı.

        Üçüncü çocuğuna hamile olan 43 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu için yapılan yorumlardan bazıları, hamileliğinin gerçek olmadığı, sahte bir karın taktığı yönündeydi.

        Pürüzsüz görünen karnı için sahte bir hamile karnı taktığı yönünde spekülasyonlarda bulunanlara, Hathaway'den yanıt gecikmedi.

        Amerikalı oyuncu, Instagram paylaşımında etkinlikten karelerin yer aldığı bir kolajın yanına, "Takma saç, gerçek karın" yazdı.

        2012'den bu yana Adam Shulman ile evli olan Hathaway'in 10 yaşında Jonathan ve 6 yaşında Jack adında iki oğlu daha var. Oyuncu, üçüncü çocuğuna hamile olduğunu haziran ayında açıklamıştı.

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        #Anne Hathaway
        #Hamile
        #sahte
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