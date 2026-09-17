Uğur Akay, trafik kazası geçirdi

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Evlilik Güzeldir' dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Uğur Akay, eşiyle birlikte trafik kazası geçirdi.

Yaşadıkları korku dolu anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan oyuncu, kaza anına ait kareleri de yayımladı.

"ÇOK ŞÜKÜR İKİMİZ DE İYİYİZ"

Akay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Eşimle birlikte büyük bir görünmez kaza atlattık... Çok şükür ikimiz de iyiyiz. Arayan, soran, yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz.