Yücel Paşmakçı'ya veda

Türk Halk Müziği sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı cumartesi sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında yaşamını yitirdi. Paşmakçı için İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Mustafa Kemal Amfi’sinde tören düzenledi. Törene İTÜ akademisyenleri, yetiştirdiği öğrenciler, sevenleri ve yakınları katıldı.

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Gözde Çolakoğlu Sarı yaptığı konuşmada şunları söyledi: 1975 yılında kurulan ve 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlanan Türk Musikisi Devlet Konservatuarımızın yarım asırlık tarihinde Yücel Paşmakçı hocamızın rolü ve emeği çok büyüktür. Hocamız, kurumumuzun akademik altyapısının oluşmasında, Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı'nın yapılandırılmasında ve Türk Halk Müziği'nin konservatuvar düzeyinde bilimsel bir kimlik kazanmasında ön safhalarda yer almıştır. Uzun yıllar boyunca koro şefliği, öğretim üyeliği ve idari görevler yürüten hocamız, binlerce öğrenci yetiştirerek geleneksel müziğimizin geleceğe taşınmasını sağlamıştır. Cumhuriyet tarihimizin en büyük halk müziği arşivlerinden birinin oluşmasında, Anadolu'nun en ücra köşelerinde yapılan derlemelerde onun titiz akademik disiplini ve emeği vardır. Bu emekler için hocamıza minnettarız.

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Konservatuvar’ın müdürlerinden ve Yücel Paşmakçı ile birlikte çalışan sanatçı Can Etili ise, "40 yıl aşkın bir süre omuz omuza gönül gönüle sanat icra ettik. Şefimizdi, müdürümüzdü, başkanımızdı, türküleri derleyenimizdi. Ama bir de Türk Halk Müziği'nin aklıydı, mantığıydı, insafıydı, güzel insanıydı. Gerçekten güzel insanıydı. Yücel Paşmakçı'nın verdiği bir karar söz konusu olduğunda duygu aleminin çalkantısı içindeki bütün sanatçıların o karara itirazı olmazdı. Bilirlerdi ki Yücel Paşmakçı adildir. Yücel Paşmakçı hak yemez. Yücel Paşmakçı kimin hakkı varsa onu sonuna kadar verirdi" ifadelerini kullandı.

İTÜ Öğretim Üyesi Müzikoloji Bölüm Başkanı Süleyman Şenel, "Nasıl konuşulur bilmiyorum. Hiçbir alışık değilim böyle konuşmaya. 2009 yılıydı galiba. Türk Müziği Devlet Konservatuarı Yönetim Kurulu Yücel Hocamıza bir onur ödülü vermişti. Bu salonda onun için buluştuk çok kalabalıktı. O gün bir de Yücel Hocamız için benim hazırladığım kitap beraber o fuayede imzaladık. O kadar mutluyduk ki bir de sevgili Yusuf Benli burada galiba miras albümünü o gün kamuoyuyla paylaştı. Bizim için bayram gibi bir gündü. Bugün de Yücel Bey bizi buluşturdu. Aslında bu buluşmayı hiç hafife almamak lazım ya da buluşturma hiç laf almamak lazım. Yücel Bey'in 1954 yılında İstanbul radyosunda başlayan bir sanat hayatı var ki gerçekten ibretlik bir sanat hayatıdır. Ankara Radyosu'ndan sonra İstanbul Radyosu'nun mevcut dağınık kadroları tarumar edilip gencecik bir kadro kuruluyor. Notayla çalan söyleyen bir gençlik için dört tane bağlama sahasından bir tanesi Yücel Paşmakçı ve 10 tane de ses sanatçısı. Yücel Bey'in bütün hayatı bu kültür sanat hayatının varlığının, bu muhteşem varlığın kurumsallaşmasına adanmış bir ömürdür bunu hiç hafife almayın. Aslında bizi burada bir araya getiren Yücel Bey'in bu kurumsallaşmaya verdiği değerdir" dedi.

Paşmakçı, Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığına defnedildi.