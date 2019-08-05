Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Manchester United ile Leicester City, 26 yaşındaki stoperin transferi konusunda anlaştı. Maguire ile 6+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Manchester United, Maguire'ın bonservis bedeline ilişkin bilgi vermedi ancak İngiliz basını, transferin 80 milyon sterlin (87 milyon Euro) karşılığında gerçekleştiğini paylaştı.

İNGİLİZ MİLLİ FORMASINA 20 KEZ GİYDİ

İddialar doğruysa Maguire, futbol tarihinin bonservis bedeli en yüksek savunma oyuncusu olacak. Transfermarkt'ın verilerine göre Juventus, Matthijs de Ligt için 85,5 milyon, Liverpool da Virgil van Dijk için 84,65 milyon Euro ödemişti.

Sheffield United altyapısından yetişen Maguire, 2017 yazında Leicester City'ye gitmeden önce Hull City ve Wigan Athletic kulüplerinde oynadı. Maguire, İngiltere Milli Takımı formasını ise 20 kez giydi.