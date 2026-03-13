Mahalleli birleşti, akülü sandalye aldı

Beyoğlu'nda kendisini darbeden adamı silahla vurdu: Beni vuranı tanımıyorum

Beyoğlu'nda Mücahit A. (33) ile Hasan Nusrullah K. (20) arasında çıkan kavgada, Mücahit A., Hasan Nusrullah K.'yi darbetti. Olaydan birkaç gün sonra darbedilen adam yolda gördüğü Mücahit A.'ya silahla ateş açtı. Yaralanan Mücahit A. hastaneye kaldırılırken, saldırgan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği eki... Daha Fazla Göster Beyoğlu'nda Mücahit A. (33) ile Hasan Nusrullah K. (20) arasında çıkan kavgada, Mücahit A., Hasan Nusrullah K.'yi darbetti. Olaydan birkaç gün sonra darbedilen adam yolda gördüğü Mücahit A.'ya silahla ateş açtı. Yaralanan Mücahit A. hastaneye kaldırılırken, saldırgan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Şişli'de yakalandı. (DHA) Daha Az Göster