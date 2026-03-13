Canlı
        Mahalleli birleşti, akülü sandalye aldı | Son dakika haberleri

        Mahalleli birleşti, engelli kadına akülü sandalye aldı

        Adana'nın Pozantı ilçesinde mahallelinin desteğiyle engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye edildi

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 12:03
        Mahalleli birleşti, akülü sandalye aldı
        Adana'nın Pozantı ilçesinde yaşayan bedensel engelli Ayşe Körkün'e cami cemaati ve mahalle sakinlerinin katkılarıyla akülü tekerlekli sandalye alındı.

        Düzenlenen teslim programına Pozantı Kaymakamı Muhammet Cengiz ile İlçe Müftüsü Ömer Ünverdi de katıldı.

        Programda yapılan konuşmalarda, mahalle halkının gösterdiği dayanışmanın ve yardımlaşma örneğinin toplumsal birlik ve beraberliğin en güzel göstergelerinden biri olduğu ifade edildi.

        Beyoğlu'nda kendisini darbeden adamı silahla vurdu: Beni vuranı tanımıyorum

        Beyoğlu'nda Mücahit A. (33) ile Hasan Nusrullah K. (20) arasında çıkan kavgada, Mücahit A., Hasan Nusrullah K.'yi darbetti. Olaydan birkaç gün sonra darbedilen adam yolda gördüğü Mücahit A.'ya silahla ateş açtı. Yaralanan Mücahit A. hastaneye kaldırılırken, saldırgan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği eki...
