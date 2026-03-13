Mahalleli birleşti, akülü sandalye aldı

Mahalleli birleşti, engelli kadına akülü sandalye aldı
Adana'nın Pozantı ilçesinde mahallelinin desteğiyle engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye edildi
13.03.2026
Adana'nın Pozantı ilçesinde yaşayan bedensel engelli Ayşe Körkün'e cami cemaati ve mahalle sakinlerinin katkılarıyla akülü tekerlekli sandalye alındı.
Düzenlenen teslim programına Pozantı Kaymakamı Muhammet Cengiz ile İlçe Müftüsü Ömer Ünverdi de katıldı.
Programda yapılan konuşmalarda, mahalle halkının gösterdiği dayanışmanın ve yardımlaşma örneğinin toplumsal birlik ve beraberliğin en güzel göstergelerinden biri olduğu ifade edildi.
