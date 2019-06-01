Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Asya'nın Geleceği Konferansı'nda konuşan Başbakan Mahathir, Çin ile batı ülkeleri arasında büyüyen Huawei krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Huawei'nin yol açtığı güvenlik endişelerini anlayışla karşıladığını belirten Mahathir, bu durumun Malezya'ya kötü etki etmeyeceğini savundu.

Mahathir, "Evet birtakım casusluk faaliyeti yaşanmış olabilir. Ama Malezya'da casusluk yapacak ne var? Biz gayet şeffafız." dedi.

Huawei'nin yaptığı teknoloji araştırmalarının Malezya'dan hayli ileride olduğunu hatırlatan Mahathir, "Bu yüzden Huawei'nin teknolojisinden mümkün olduğunca faydalanmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

"ABD VE BATI ÜLKELERİ TİCARİ RAKİPLERİNİ TEHDİT ETMEMELİ"

Malezya lideri, ABD ile Çin arasında Huawei krizi üzerinden yapılan nefret söylemlerinin hiçbir işe yaramayacağını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"ABD ve batı ülkeleri, Asya milletlerinin rekabet edebilen ürünler imal ettiğini kabul etmeli ve ticari takiplerini tehdit etmemeli. Huawei'nin ABD'nin teknolojisini geçecek ilerlemeler kat ettiğini görüyorum. ABD, Çin ile bu alanda rekabet etmeli. Bazen Çin kazanır, bazen de ABD kazanır."

İki ülkenin Güney Çin Denizi konusunda da gerilimi yükseltmemesi gerektiğini belirten Mahathir, bölgedeki en ufak sorunun çatışmayı ateşleyebileceği uyarısında bulundu.