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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Mahmut isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

MAHMUT İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Mahmut ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Mahmut adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Mahmut isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

MAHMUT İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Mahmut ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Övülmüş methedilmiş, methe ve övgüye değer.

MAHMUT ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Mahmut ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Mahmut adını koymak caizdir.

MAHMUT İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Mahmut ismini kullanan 191.627 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Mahmut ismini kullanan 25.358 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Mahmut ismini kullanan 8.249 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Mahmut ismini kullanan 7.050 kişi bulunmaktadır.

MAHMUT İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Mahmut adındakiler tam bir iş koliktirler. Enerjileri hiç bitmez. Uykuyla hiç işler yoktur. Oldukça sağlıklıdırlar. Evcimen insanlardır. Ev hayatını çok severler. Maddi durumlarına çok dikkat ederler. Hesapçı insanlardır.

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