İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı. 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cenaze töreninin gerçekleştirimesiyle Mahmut Ustaosmanoğlu'nun nereye defnedileceği araştırmaları hız kazandı. Peki, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun mezarı nerede, nereye defnedildi? Mahmut Efendi'nin mezarına nasıl gidilir? İşte detaylar haberimizde...