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        Haberler Magazin Mahsun Kırmızıgül'ün anne gözyaşı

        Mahsun Kırmızıgül'ün anne gözyaşı

        Geçtiğimiz günlerde annesi Faike Arık'ı kaybeden Mahsun Kırmızıgül, sahnede gözyaşlarına boğuldu 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 08:43 Güncelleme: 19.12.2024 - 08:43
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        Sahnede anne gözyaşı
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        Mahsun Kırmızıgül, kariyerinin en zor konserlerinden birini İzmir'de verdi. Hayatında derin izler bırakan ve her seferinde; “O benim diğer yarım” dediği annesi Faike Arık’ı kaybeden Mahsun Kırmızıgül, sahnede gözyaşlarına boğuldu.

        Her şarkıda duygusal anlar yaşayan Mahsun Kırmızıgül; “Bu gece sahnede olmak hayatımın en zor anlarından biri. Benim için dünyanın en büyük insanı olan annemi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Ama şunu da iyi biliyorum hayat her şeye rağmen devam ediyor. Bu gece evine ekmek götüren emekçiler için ve aylar öncesinden rezervasyonlarını yapan siz değerli insanlar için buradayım. Annem bana hep insanlara ve emeğe saygılı olmamı öğretti. Bu akşam şarkılarımı annemin anısına söyleyeceğim” sözlerini sarf ettikten sonra annesi Faike Arık’ın en sevdiği şarkı olan 'Kardeşlik Türküsü'nü seslendirdi.

        Mahsun Kırmızıgül, hareketli ve tempolu şarkılarda ise mikrofonu vokalistlerine bırakmayı tercih etti. Yaklaşık bir buçuk saat kaldığı sahneden alkışlar eşliğinde inen Kırmızıgül; “Bu geceyi elbet bir gün telafi ederiz. Anlayışınıza sığınıyorum. Hepinizi çok seviyorum” dedi.

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        #Mahsun Kırmızıgül
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