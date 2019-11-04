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Audi’nin dünya genelinde en çok satan modeli Audi A4’ün makyajlı versiyonu Türkiye’de satışa sunuldu.

Markanın yeni tasarım dilinin izlerini taşıyan Yeni Audi A4, tasarımındaki değişikliklerin haricinde iç mekanında da bir takım yenilikler geçirdi.

Buna göre, otomobilin yenilenen MMI bilgi-eğlence sistemi makyaj öncesindeki dairesel bir kumanda ile yerine, artık 10.1 inçlik ekranın dokunmatik özelliği üzerinden kontrol ediliyor.

12 farklı dış renk seçeneğine sahip model, standart hale gelen LED farları ile birlikte alınabiliyor.

Makyajlı A4, Türkiye’de 45 TFSI benzinli, 40 TDI ve 40 TDI quattro dizel olmak üzere 2 litrelik 3 farklı motor seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Yeni A4'nin başlangıç fiyatı 437 bin TL'den başlıyor.