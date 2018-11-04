Maliye Piyango: 2 - Galatasaray: 3

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Çetin Ok

Maliye Piyango: Osman Çağatay Durmaz, Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Kolev)

Galatasaray: Duff, Selçuk Keskin, Melih Sıratça, Emin Gök, Venno, Yasin Aydın (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Özgür Türkmen, Ufuk Minici, Gergye, Doğukan Ulu)

Setler: 31-33, 26-24, 25-23, 23-25, 10-15

Süre: 150 dakika (41, 35, 30, 27, 17)

Çekişmeli geçen maçtan galibiyetle ayrılan Galatasaray, 4'te 4 yaparak liderliğe yükseldi. Başkent temsilcisi Maliye Piyango ise ilk mağlubiyetini aldı.

Öte yandan, Maliye Piyango Başantrenörü Serdar Uslu ve Galatasaraylı oyuncu Oliver Venno kırmızı kart gördü.

Galatasaraylı seyirciler, derbi öncesi tribünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve müdahalelere rağmen kurtarılamayan Fenerbahçe taraftarı Koray Şener için uzun süre "Koray Şener ölmedi, kalbimizde yaşıyor" tezahüratında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ