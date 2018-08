Torunlar GYO tarafından 23 Mayıs 2014’te hayata geçirilen Mall of İstanbul Alışveriş Merkezi, 350 mağaza ve binlerce marka hizmet vermektedir. 16 salonlu, 3050 koltuklu sineması, cafe ve restorantları, 700 kişilik gösteri sanatları merkezi ile Mall of İstanbul AVM, '2015 Sign of the City Awards’da "En iyi AVM", ICSC “Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi” tarafından, ‘Ekstra Büyük Alışveriş Merkezi’ kategorisinde "Avrupa'nın En İyi Alışveriş Merkezi" ödüllerini kazandı.

MALL OF İSTANBUL AVM ÇALIŞMA SAATLERİ 2018

Mall Of İstanbul AVM, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Pazar günleri mesaiye sabah 10:00'da başlar akşam kapanış saati olan 22:00'a kadar devam eder. Mall Of İstanbul, Cuma ve Cumartesi günlerinde ise 10:00-22:30 saatleri arasında çalışmaktadır. Mall Of İstanbul AVM bunun dışında 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz ve 1 Ocak gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermektedir. Ancak Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve arefe günlerinde çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.

MALL OF İSTANBUL AVM İLETİŞİM BİLGİLERİ 2018

Mall Of İstanbul AVM, Ziya Gökalp Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı No: 7 34306 Mahmutbey Başakşehir - İstanbul adresinde bulunmaktadır. Mall Of İstanbul AVM'ye 0 212 801 10 00 nolu telefondan ulaşabilirsiniz...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ