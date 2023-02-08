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Fiziksel ya da ruhsal olarak hastalanan birey, emeklilik hakkını kazanabilmek için bazı şartları taşıyor olmalıdır. Bu şartları tanımlayan ve düzenleyen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun'dur. Pek çok kişi 2023 malulen emeklilik şartları detaylarını merak etmektedir. Yeni yasaya göre malulen emeklilik şartları şu şekildedir;

- Çalışan vatandaşın en az 10 yıllık sigortalı olma durumunu tamamlamış olması

- 1800 günlük primin ödenmiş olması

- Oluşan malullük durumunun yani kişinin çalışamayacak hale gelmesinin, sigortalı işe girdikten sonraki dönemde gerçekleşmesi gerekmektedir.

- Bireyin malulluğunun belgelenmesi için maluliyet raporunu gerekli yerlerlerden almış olması

- Maluliyet raporu ile emekliliğe başvurmak için en az %60 güç kaybı olmalıdır.

Malulen emeklilik şartlarını karşılayan vatandaşlar gerekli prosedürleri uygulayarak malulen emekliliğe başvurabilmektedirler. Ancak 1800 günlük primin ödenmiş olma durumuyla ilgili bir istisna bulunmaktadır. Sigortalı çalışan kişinin güç kaybının %60 olduğu ispatlandığında 1800 günlük prim ödeme şartı aranmamaktadır. Bu noktada en önemli olan durum bireyin yaşadığı sağlık probleminin ölçüsüdür. Aynı zamanda malulen emekliliğe başvurmak isteyen kişiler borçlanma ile gün tamamlama konusunu da merak etmektedirler. Borçlanma, sigortalı çalışanların sağlaması gereken şartları yerine getirdikten sonra gün sayısında eksiklik olması durumunda başvurduğu yöntemdir. Borçlanma erkeklerde askerlik, kadınlarda ise doğum borçlanması olarak bilinmektedir. Askerlik ve doğum gibi nedenlerle geriye dönük borçlanma yapılarak emekli olunabilmektedir. Malulen emeklilik konusunda da borçlanma ile gün tamamlanabilmektedir.

Malulen Emeklilik Hangi Hastalıkları Kapsıyor?

Malulluk, kişinin iş yerindeki görevini yerine getiremeyecek yahut yerine getirmekte çok zorlayacak düzeyde olmalıdır. Bireyin işini yapamayacak duruma gelmesi ve yeni bir iş bulabilmesini de zorlaştırması sonucunda yaşanacak mağduriyetin giderilmesi amaçlanmıştır.

Ancak her türlü hastalık malulen emeklilik hakkını bireye sağlamaktadır. Malulen emeklilik hangi hastalıkları kapsıyor konusu sigortalı çalışanlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Malulen emekli olunabilecek hastalıklar şu şekildedir;

- Kaner

- Epilepsi

- Parkinson

- Beyin tümörü

- Behçet hastalığı

- Kemik iliği hariç organ nakli

- Aids

- Tüberkiloz

- Karaciğer sirozu

- Zeka geriliği

- Şizofreni

- Bipolar bozukluk

- MS

- Serebral Palsi

- Felç

- Uzuv kayıpları

- Demans

- Görme kaybı

Malulen Emeklilik Maaşı En Az Ne Kadar?

Malulluk durumunu yaşayan ve belirli şartlara sahip olan kişiler maluliyet raporu ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yaparak emekli olabilirler. Bu noktada malulen emekli adayları, maaşla ilgili bazı soruları sıklıkla sormkaktadır. Bunlardan biri de iş kazası emeklilik maaşı konusudur. Öncelikle iş kazası ve malulluk durumu ilişkisine açıklık getirelim. Malulen emeklilik gerekçelerinden biri de iş kazaları... Ancak her iş kazası malulen emeklilik nedeni olarak da kabul edilmiyor. İş kazasında oluşan güç eğer yüzde 60 ise malulen emeklilik için başvuru yapılabiliyor. Yani malulen emeklilik şartlarında yer alan yüzde 60 güç kaybı kuralı iş kazası içinde geçerlidir. İş kazası ya da diğer nedenlerle malulluk durumunu yaşayan ve emekliliğe başvuranlar malulen emeklilik maaşı en az ne kadar sorusuna cevap arıyorlar. Her sene maaşlarla ilgili yeni düzenlemeler yapıldığını biliyoruz. 2023 yılının gelmesiyle birlikte malulen emeklilik maaşı en az ne kadar sorusunun yanıtı ise 5.500 - 6000 TL aralığındadır.