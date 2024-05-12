Premier Lig'in bitimine üç hafta kala şampiyonluk yarışı devam ediyor. Bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Manchester United, Premier Lig'de oynadığı son 5 maçta sadece bir galibiyet aldı. Öte yandan Manchester City ile zirvede yer almak için kıyasıya mücadele gösteren Arsenal rakibinin puan kaybetmesini bekliyor. Futbolseverler, maç ile ilgili tüm detayları merak ediyor. İşte, Manchester United- Arsenal maçının yayıncı kuruluşu ve karşılaşma ile ilgili detaylar...