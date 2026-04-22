        Haberler Gündem Manavgat Belediyesi soruşturmasında 5 tutuklama

        Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 5 yeni tutuklama

        Antalya'da tutuklu eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen dönemine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2 şüpheliye ev hapsi verildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 16'ya yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 23:06 Güncelleme:
        Manavgat'ta ‘rüşvet’, ‘zimmet’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlarından geçen yıl eylül ayında gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, tutuklandı. Şükrü Sözen hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından devam eden soruşturma kapsamında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen ifadeler, elde edilen yeni deliller kapsamında aralarında belediye çalışanı, turizmci, iş adamı ve müteahhitlerin bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü’nün Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ile müşterek olarak düzenlediği operasyonda şüpheliler dün gözaltına alındı. 21 şüpheli, işlemleri için Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        Dün ve bugün jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler peyderpey adliyeye getirildi. Savcı tarafından ifadesi alınan şüphelilerden 5’i serbest bırakıldı. 16 şüpheli ise tutuklama ve adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimine sevk edildi. Şüphelilerden Ömer Başar, Muammer Açıkgöz, Mustafa Yavuz, Serkan Dağ, Ahmet Özden tutuklandı. Diğer şüphelilerden M.Ö., R.A.'ya ev hapsi cezası verilirken, 9 şüpheli yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza vermek gibi adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan devam eden soruşturmalar kapsamında aralarında Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli daha önce tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 16’ya yükseldi.

        Burası Haftasonu - 18 Nisan 2026 (Özel'den ABD Büyükelçisi Barrack'a Tepki)

        Ataşehir Belediyesine operasyon. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel dahil 18 kişi gözaltında. Filistinli Bakan Habertürk'e konuştu. Özel'den ABD'li Barrack'a tepki. Okuldaki silahlı saldırı soruşturması. 10 Çocuktan 7'si suça yine karışıyor. Gülistan Doku soruşturması. Washington'da iklim krizi ele a...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyaz Saray: İran uranyumu teslim etmeli
        Beyaz Saray: İran uranyumu teslim etmeli
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        G.Saray'a kupa şoku!
        G.Saray'a kupa şoku!
        HSK’dan “Sıfır Gecikmeli Yargı” adımı
        HSK’dan “Sıfır Gecikmeli Yargı” adımı
        "ABD'nin kilit füze stokları önemli ölçüde tükendi"
        "ABD'nin kilit füze stokları önemli ölçüde tükendi"
        Almanya'dan yeni askeri strateji
        Almanya'dan yeni askeri strateji
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!