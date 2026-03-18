Manchester City: 1 - Real Madrid: 2 (Real Madrid, Devler Ligi'nde çeyrek finalde)
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 3-0'ın rövanşında Manchester City'i deplasmanda 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid, 2-1'lik skorla kazandı.
Manchester City, 20. dakikada elle oynadığı için penaltıya sebebiyet veren Bernardo'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Vinicius Junior, 22. dakikada penaltıyı gole çevirdi. Manchester City'nin golünü ise 41. dakikada Erling Haaland kaydetti. Vinicius Junior, 90+4'te ikinci kez sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi.
Milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 74 dakika sahada kaldı.
İlk maçı Bernabeu'da 3-0 kazanan Real Madrid, bu sonuçla birlikte adını çeyrek finale yazdırdı.
Real Madrid'in çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih - Atalanta eşleşmesinin galibi olacak. Bayern Münih, Atalanta karşısında İtalya'da oynadığı ilk maçı 6-1 kazanmıştı.