        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Manchester City: 1 - Real Madrid: 2 (Real Madrid, Devler Ligi'nde çeyrek finalde) - Futbol Haberleri

        Manchester City: 1 - Real Madrid: 2 (Real Madrid, Devler Ligi'nde çeyrek finalde)

        Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 3-0'ın rövanşında Manchester City'i deplasmanda 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2026 - 01:05 Güncelleme:
        Real Madrid kazanarak turladı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid, 2-1'lik skorla kazandı.

        Manchester City, 20. dakikada elle oynadığı için penaltıya sebebiyet veren Bernardo'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

        Vinicius Junior, 22. dakikada penaltıyı gole çevirdi. Manchester City'nin golünü ise 41. dakikada Erling Haaland kaydetti. Vinicius Junior, 90+4'te ikinci kez sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi.

        Milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 74 dakika sahada kaldı.

        İlk maçı Bernabeu'da 3-0 kazanan Real Madrid, bu sonuçla birlikte adını çeyrek finale yazdırdı.

        Real Madrid'in çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih - Atalanta eşleşmesinin galibi olacak. Bayern Münih, Atalanta karşısında İtalya'da oynadığı ilk maçı 6-1 kazanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yüksekova'da caddeler göle döndü, otomobiller adeta suda yüzdü

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun sağanak ve karla karışık yağmur nedeniyle caddeler göle dönerken, otomobiller ise adeta suda yüzdü.

        Ali Laricani hayatını kaybetti
        Ali Laricani hayatını kaybetti
        "Türk futbolu için önemli bir gece!"
        "Türk futbolu için önemli bir gece!"
        İran basını: Besic Güçleri Komutanı öldü
        İran basını: Besic Güçleri Komutanı öldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi felakete sürüklüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi felakete sürüklüyor
        "NATO üyelerinin çoğu operasyona katılmak istemiyor"
        "NATO üyelerinin çoğu operasyona katılmak istemiyor"
        Bakan Fidan'dan gündeme dair açıklamalar
        Bakan Fidan'dan gündeme dair açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Macron: Fransa kesinlikle katılmayacak
        Macron: Fransa kesinlikle katılmayacak
        İran saldırısı nedeniyle Trump yönetiminden ilk istifa
        İran saldırısı nedeniyle Trump yönetiminden ilk istifa
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Nene yıldızlaştı, Fenerbahçe farklı kazandı!
        Nene yıldızlaştı, Fenerbahçe farklı kazandı!
        Kar payı adı altında milyonluk vurgun
        Kar payı adı altında milyonluk vurgun
        Nene hat-trick yaptı, tarihe geçti!
        Nene hat-trick yaptı, tarihe geçti!
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Halka arza X barikatı
        Halka arza X barikatı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı