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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City: 2 - Manchester United: 1 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Manchester City: 2 - Manchester United: 1 MAÇ SONUCU

        İngiltere F.A. Cup'ta Manchester United, Manchester City'yi Alejandro Garnacho ve Kobbie Mainoo'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Manchester United kupayı 13. kez müzesine götürdü. Manchester City'nin tek golü Jeremy Doku'dan geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.05.2024 - 19:26 Güncelleme: 25.05.2024 - 19:35
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        FA Cup'ta şampiyon United!
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        İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) final mücadelesinde Premier Lig şampiyonu Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geldi. Wembley Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Andy Madley yönetti. Karşılaşmaya Manchester City; Stefan Ortega, Kyle Walker, John Stones, Nathan Ake, Josko Gvardiol, Rodri, Mateo Kovacic, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Phil Foden ve Erling Haaland 11’iyle çıktı. Manchester United ise; Andre Onana, Aaron Wan-Bissaka, Raphael Varane, Lisandro Martinez, Diogo Dalot, Kobbie Mainoo, Sofyan Amrabat, Bruno Fernandes, Scott McTominay, Alejandro Garnacho ve Marcus Rashford ile sahada yer aldı.

        Karşılaşma beklenilen Manchester City baskısı ile başladı. City, ilk yarım saatlik bölümde topun hakimi olsa da pozisyonları tamamlama noktasında zorluk yaşadı. Aynı zamanda mücadeleye kenar oyuncusuz başlayan City, kanatlardan yapılan organizasyonlarda pozisyon bulmakta oldukça zorlandı. Manchester United ise kontra ataklar ile rakibinin kalesine gelmeye çalıştı. Savunma arkasına atılan topları değerlendirmeye çalışan United, mücadelenin 30’uncu dakikasında Alejandro Garnacho’nun ayağından bulduğu golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Garnacho’nun golünden sonra City, rakibinin üzerine gitmeye devam etse de 39’uncu dakikada bu kez Kobbie Mainoo’nun golüne engel olamadı ve ilk yarıyı 2-0 geride tamamladı.

        İkinci yarıya Manchester City, iki değişiklik ile başladı. Jeremy Doku’yu oyuna alan İspanyol teknik adam Pep Guardiola, kanat oyunu için de hamlesini yapmış oldu. Savunmada adeta geçit vermeyen United, ikinci yarıda da aynı oyununa devam etti. Mücadelenin büyük bölümünü United yarı sahasında oynayan Manchester City’li oyuncular, topun hakimiyetini korusalar da Manchester United savunmasını geçemedi. Oyunun son bölümleri karşılıklı pozisyonlara sahne olurken, mücadelenin 87’nci dakikasında Manchester City’de Jeremy Doku farkı 1’e indiren golü kaydetti: 1-2. Golün ardından pozisyonları sol kanattan işlemek isteyen City’ye United savunması yine geçit vermedi. 2-1’den sonra Manchester City’nin baskısına çok iyi karşılık veren Manchester United, karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı ve İngiltere Federasyon Kupası’nı (FA Cup) 8 yıl aradan sonra müzesine götürdü.

        MANCHESTER UNITED 13’ÜNCÜ KEZ BU KUPAYI KAZANDI

        Bu sezon inişli çıkışlı performans sergileyen Manchester United, Premier Lig şampiyonu Manchester City’yi İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde 2-1 mağlup ederek kupayı 13’üncü kez müzesine götürmüş oldu. Son olarak bu kupayı 2015/2016 yılında kazanan United, 8 yıl aradan sonra FA Cup zaferi yaşamış oldu. Aynı zamanda Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag ise İngiliz deviyle 2’nci kupasını kazanmış oldu. 54 yaşındaki Hollandalı teknik adam, geçtiğimiz sezon United’ın başında İngiltere Lig Kupası zaferi yaşamıştı.

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