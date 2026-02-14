Manchester City: 2 - Salford City: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere FA Cup 4. turunda Manchester City, evinde 2. Lig ekibi Salford City'i 2-0 yenerek 5. tura yükseldi. Manchester City'e turu getiren golleri Alfie Dorrington (kk) ve Marc Guehi attı.
Giriş: 14.02.2026 - 20:07 Güncelleme: 14.02.2026 - 20:07
İngiltere FA Cup 4. turunda Manchester City, Salford City'i ağırladı. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kazanan 2-0'lık skorla kazanan Manchester City, adını 5. tura yazdırdı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 6'da Alfie Dorrington (kk) ve 81. dakikada Marc Guehi attı.
