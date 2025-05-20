Manchester City: 3 - Bournemouth: 1 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Manchester City ile Bournemouth kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

M. City'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Omar Marmoush, 38'de Bernardo Silva ve 89'da ise Nico kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 90+6'da Daniel Jebbison'dan geldi. Ayrıca ev sahibi ekipte 67. dakikada Mateo Kovacic, konuk takımda ise 74'te Lewis Cook direkt kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.